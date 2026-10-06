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06 oct 2026 Actualizado 10:18

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Congreso de vacaciones: ¿qué opina de la semana de receso que se tomó el Legislativo?

Opine con el tema del día en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo.

Senado Colombia | Foto: GettyImages

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