Barú vivió un festival de arte, talentos y saberes con FABÚ

Desde la mañana, una comparsa recorrió las calles del corregimiento llevando alegría, talento, música y color por sectores emblemáticos como la Calle Real, el Museo de Artesanos, La Bonga, la Calle Las Flores y Cruz de Mayo, permitiendo a la comunidad, ser partícipe de una programación que tuvo como protagonistas a niños, jóvenes, formadores y gestores culturales.

En esta versión,FABÚ contó con la participación de la Banda de la Institución Educativa Luis Felipe Cabrera, Grupo de teatro de Santa Rosa de Lima, FundaciónGranitos de Paz, Kilele de la Boquilla, Teatro Mi PequeñoMundo de Pasacaballos, Afro Nativos de Ararca, Voces y Tambores de Cartagena, Orquesta Son Bahía y el grupo artístico de Manzanillo de Mar de la Fundación Serena del Mar, junto con la delegación anfitriona, Somos Arte Puro.

Un encuentropara compartir saberes

La programación abrió un espacio para el intercambio artístico y de saberes, en el que los representantes de las diferentes agrupaciones compartieron experiencias, técnicas y aprendizajes relacionados con sus procesosculturales y con el trabajoque desarrollan en sus comunidades.

Para Ángela María Matiz Filella, directora ejecutiva de Somos Barú, este encuentro representa precisamente la posibilidad de que los niños y jóvenes reconozcan que existen otros procesos culturales con los que pueden compartir experiencias y aprendizajes.“Le apostamos a este festivalporque estamos convencidos de que el arte, la música, la danza y el teatro son herramientas muy valiosas para reivindicarnos con nuestra cultura. FABÚ, nuestro segundofestival, es hijo del programaSomos Arte Puro, unproceso que busca brindarles a los niños un espaciopara expresarse, encontrarse y hacer catarsis de sus realidades”, señaló.

Voces de artistas participantes

Para el niño Luis David Ospino Herrera: “FABÚ ha sido una experiencia muy especial para mí. Aprendí a tocar ritmos que nunca había interpretado, como el fandango de chalupa, y además pude conocer personas de otros lugares. A los niños y niñas que amanel arte les digo que, si tienenla oportunidad de viajar y conocer nuevoslugares a través de la música, la aprovechen.”

“Me ha parecido muy bonito, porque es la primera vez que vivo una experiencia como esta. Estoy muy agradecido por la invitación a Barú. A los demás niños y niñas les digo que siganadelante, que luchenpor lo que quieren y que nuncales dé pena bailar, cantar o hacer arte. Para mí, FABÚ es felicidad.”, expresó Daimer Meza de Afronativos de Ararca.

Desde Santa Rosa de Lima, Valerie Sofía León, afirmó: “Me encanta actuar y participar en espacios como FABÚ. Aquí he podidocompartir saberes con niños y niñas de danza, teatro y otras expresiones artísticas. Lo lindo es que todos aprendemos unos de otros: lo que yo no sé, ellosme lo enseñan, y lo que ellos no saben,yo se los puedo enseñar.”

Gala de lujo con música,danza y teatro

Desde el escenario de Somos Barú, la Gala Artística FABÚ integró la música, danza y teatro, a través de puestas en escena de las delegaciones invitadas; uno de los momentos centrales fue el musical “Orgullo Barulero”, protagonizado por los niños y jóvenes de Somos Arte Puro, proceso artístico anfitrión del festival.

La jornada concluyó con el reconocimiento a las agrupaciones participantes, destacando el compromiso de los artistas, formadores y a los aliados: Aura hotel, Colanta, Coca-cola Femsa, Grupo Argos, Fundación Cartago, Fundación Decameron, Club Náutico Punta iguana, Hotel Las islas, Puerto Bahía, Consejo Comunitario de Barú y la Junta de Acción Comunal de Barú.

FABÚ es el único festival de la zona insular que se proyecta como un espacio para generar oportunidades de formación, expresión y encuentro con las nuevas generaciones, al tiempo que conecta los procesos culturales de Barú con los de otras comunidades de Cartagena y su zona insular.