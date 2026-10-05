Nuevo Chambacú Ligas Mayores: el hogar donde ‘Chamba’ sigue construyendo su sueño sobre ruedas

Para Jarlyng ‘Chamba’ Ramírez volver a montar su patineta en Chambacú es regresar a un lugar que conoce desde niño, pero que hoy encuentra completamente distinto. Allí donde durante años tuvo que ajustar sus horas de entrenamiento a la falta de iluminación y a las condiciones del espacio, ahora tiene un nuevo Skatepark para seguir haciendo lo que comenzó desde pequeño: patinar y soñar con llegar mucho más lejos.

El escenario que hoy recibe a ‘Chamba’, como le dicen sus amigos por su niñez ligada a Chambacú, hace parte de la segunda fase del proyecto de transformación social más importante en la historia de la ciudad, inaugurado por el alcalde Dumek Turbay, el pasado 30 de septiembre. Esta nueva etapa amplía la infraestructura deportiva del sector con escenarios para fútbol, béisbol, sóftbol, voleibol, microfútbol y skate, además de graderías, camerinos, zonas técnicas y espacios destinados al encuentro y la permanencia de la ciudadanía.

Jarlyng Ramírez, ‘Chamba’, creció practicando skate en este sector de la ciudad y conoce las dificultades que durante años tuvieron quienes escogieron esta disciplina.

“Yo siempre he estado en esta escena y me dicen ‘Chamba’ por ser parte de esta zona de la ciudad. Yo crecí aquí patinando y ver cómo esto pasó de estar literalmente en abandono a tener un escenario así es algo muy especial. Ahora quedó elegante. Para nosotros significa mucho porque antes no teníamos una pista en buenas condiciones donde pudiéramos practicar como se debe”, contó Jarlyng.

La historia de ‘Chamba’ se encuentra ahora con una obra que hace parte de una transformación más amplia de este sector de Cartagena. La segunda fase del Nuevo Chambacú complementa el espacio destinado a las Ligas Menores, entregado en mayo, y completa un complejo deportivo.

Pero para quienes practican skate, contar con una pista en buenas condiciones no es un detalle menor. Antes, las condiciones del lugar también determinaban cuánto tiempo podían permanecer allí entrenando.

“Nosotros patinamos de dos a cinco de la tarde, porque ya después era oscuridad total. Eso traía muchas cosas malas a este lugar. Ahora uno siente que puede venir con más tranquilidad, practicar y quedarse más tiempo. Eso cambia completamente la experiencia”, explicó.

Más que un nuevo espacio para practicar, el Skatepark representa para quienes llevan años vinculados a esta disciplina la posibilidad de entrenar en mejores condiciones, desarrollar sus habilidades y proyectarse hacia nuevos retos deportivos. Para ‘Chamba’, esa transformación también significa que otros jóvenes pueden encontrar aquí un lugar para comenzar su propia historia sobre ruedas.

“Mi sueño es llegar a ser reconocido, ir a un Panamericano, a un mundial, llegar a unos Juegos Olímpicos y poder vivir de esto, hacer mi vida y ayudar a mi familia. Y así como yo, hay muchos muchachos que quieren ser profesionales. Ahora todos vamos a tener un escenario donde seguramente habrá oportunidades para formarnos, entrenar y ser grandes”, señaló.

El skate, además, tiene una particularidad que Jarlyng quiere que quienes lleguen por primera vez puedan experimentar: la posibilidad de encontrar en el deporte un espacio de libertad y de encuentro con otros.

“Este es un deporte libre, aquí no se juzga a la persona, no se discrimina. La invitación es a que vengan con su patineta, casco, protección y disfruten el nuevo Skatepark”.

La segunda fase de Nuevo Chambacú suma así nuevos escenarios a la infraestructura deportiva de Cartagena y pone en servicio un espacio que durante años hizo parte de la historia de quienes practicaron skate en este sector.