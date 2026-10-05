En Bolívar 10 capturados, cuatro armas incautadas y 305 dosis de bazuco

Un total de 10 personas fueron capturadas durante el fin de semana en el departamento de Bolívar, como resultado de diferentes operativos adelantados por la Policía Nacional para combatir los delitos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana.

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Las capturas se registraron en los municipios de Magangué, San Martín de Loba, Calamar, San Jacinto, El Carmen de Bolívar y Arjona, donde los uniformados reforzaron los controles, registros y verificación de antecedentes.

Según el balance entregado por las autoridades, los procedimientos estuvieron relacionados con los delitos de tentativa de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; lesiones personales y fuga de presos.

También se efectuaron capturas por conductas relacionadas con imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias; enajenación ilegal de medicamentos y uso de documento público falso.

Uno de los resultados destacados del fin de semana fue la incautación de cuatro armas de fuego, que quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar su posible utilización en otros hechos delictivos.

Asimismo, durante las acciones contra el tráfico local de estupefacientes fueron incautadas 305 dosis de bazuco, evitando su distribución y comercialización en diferentes sectores del departamento.

En materia de convivencia, los uniformados impusieron 15 comparendos por comportamientos contrarios a las disposiciones establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

“Durante el fin de semana mantuvimos desplegadas todas nuestras capacidades en los municipios de Bolívar. Estos resultados reflejan el trabajo permanente de nuestros policías para prevenir el delito, retirar armas de las calles y capturar a quienes afectan la tranquilidad de los ciudadanos”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.