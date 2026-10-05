Director de la Policía Nacional revisa estrategia de seguridad en Bolívar

El director general de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, visitó las instalaciones del Departamento de Policía Bolívar, donde sostuvo un encuentro cercano con los hombres y mujeres que integran esta unidad y reconoció el trabajo que realizan diariamente en un territorio marcado por grandes distancias, condiciones geográficas particulares y diferentes desafíos en materia de seguridad.

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Durante su intervención, el alto oficial destacó que detrás de cada resultado operacional existe un policía y una familia, por lo que insistió en la importancia de proteger la vida, la carrera y el bienestar de quienes prestan el servicio. Asimismo, invitó a los uniformados a mantener una conducta ejemplar dentro y fuera de sus jornadas laborales.

“Bolívar no es un departamento fácil por sus condiciones geográficas, de transporte y por los retos de seguridad que enfrenta. Por eso necesitamos policías cada vez más comprometidos, profesionales y cercanos a la gente, pero también policías protegidos y respaldados para cumplir su misión”, expresó el mayor general Barrera Peña.

El director también hizo énfasis en el uso responsable de las herramientas institucionales y recordó que la actuación policial debe estar acompañada de preparación, criterio y respeto por los derechos ciudadanos. Señaló que la fuerza debe emplearse cuando las circunstancias legalmente lo exijan, pero resaltó igualmente el valor del diálogo, la conciliación y la capacidad del uniformado para resolver situaciones antes de que escalen.

Otro de los mensajes estuvo dirigido a la integridad y la transparencia. Barrera Peña pidió a los policías cuidar cada decisión, incluso durante sus tiempos de descanso, al advertir que una actuación equivocada puede afectar años de servicio, la tranquilidad de una familia y la confianza que la ciudadanía deposita en la institución.

La visita también permitió socializar la hoja de ruta institucional basada en tres dimensiones y ocho lineamientos estratégicos, entre ellos la transformación, modernización y sostenibilidad; las capacidades integradas y alineadas; la integridad, legalidad y transparencia; y la anticipación, inteligencia y conocimiento para la toma de decisiones.

A estos se suman la seguridad territorial y focalización; la afectación integral de las amenazas y economías criminales; el fortalecimiento de la ciudadanía, los derechos, la confianza y la legitimidad; y una Policía profesional, protegida y respaldada. Estos lineamientos buscan que las capacidades de inteligencia, investigación criminal, prevención y vigilancia trabajen articuladamente frente a las necesidades de cada territorio.

Al finalizar el encuentro, el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña reconoció el compromiso de los policías del Departamento de Bolívar y reiteró que la transformación institucional comienza desde cada uniformado. Su mensaje dejó una premisa entre los asistentes: cuidar al ciudadano, actuar con transparencia y proteger también al policía y a su familia son pilares fundamentales para construir una institución más cercana, legítima y preparada frente a los nuevos desafíos de la seguridad.