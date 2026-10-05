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Colombiano en Francia alerta por violencia en protestas estudiantiles y crisis de educación pública

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Luis Fernando Villegas, un colombiano que vive en Créteil, relató que las protestas que se han registrado en Francia son por la situación de la educación pública, en la que ha contado con la participación de profesores y estudiantes que reclaman mayores recursos y personal para los establecimientos educativos.

Villegas explicó que la primera protesta surgió entre los profesores, quienes decidieron entrar en huelga para reclamar recursos y personal que permitiera atender las necesidades del colegio.

Entre las solicitudes estaba el reemplazo de diferentes cargos, además de la incorporación de un jefe adjunto, una enfermera y un jefe de trabajos.

“La huelga comenzó un jueves y, al día siguiente, los estudiantes decidieron realizar su propia manifestación para respaldar las reclamaciones de los profesores”, afirmó.

Posteriormente, profesores y estudiantes volvieron a movilizarse y se dirigieron hacia el rectorado, instancia que, según explicó Villegas, está después del Ministerio de Educación y participa en decisiones relacionadas con la distribución de recursos y puestos.

El colombiano aseguró que, en el caso de su establecimiento educativo, las solicitudes fueron atendidas y obtuvieron los reemplazos que estaban reclamando.

Protestas estudiantiles han terminado en enfrentamientos

Sin embargo, la situación se ha extendido a otros establecimientos educativos y, según Villegas, las manifestaciones han adquirido una dimensión diferente.

Explicó que estudiantes de otros lugares decidieron replicar las protestas, pero con una diferencia importante: en esos casos no han contado con el acompañamiento de los profesores.

De acuerdo con su relato, esto ha permitido que algunos jóvenes se desborden y comiencen a lanzar cohetes, en medio de una situación de tensión con la Policía.

“Hay un problema muy fuerte entre la juventud y la policía”, afirmó el profesor, quien advirtió que cualquier episodio de desorden en presencia de agentes puede terminar en hechos de violencia.

“La educación no es la prioridad” en Francia

Más allá de las protestas, Villegas consideró que existe un problema estructural en la educación francesa.

Aseguró que la educación “ha sido dejada un poco de lado” y que numerosos establecimientos no cuentan con la infraestructura necesaria. También señaló que hay profesores y personal que no son reemplazados cuando se requiere.

Desde su experiencia, esta situación termina afectando directamente el trabajo cotidiano en los colegios.

“Nosotros no tuvimos otra opción, nosotros tuvimos que parar para decir: aquí falta mucho personal”, explicó.

En desarrollo...

Escuche la entrevista completa AQUÍ: