201 kilos de materiales aprovechables se recuperaron en el preludio de Canapote

201 kilos de materiales aprovechables se recuperaron en el primer preludio de las Fiestas de Independencia de este 2026, realizado en Canapote, el cual tuvo como artistas centrales a David Pabón, Mr Black, Son Cartagena y Karen Lizarazo.

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Desde el barrio 7 de agosto hasta la Plaza de Canapote, la Secretaría General, a través de su equipo de Servicios Públicos, en articulación con Ciudad Circular acompañó el desfile y la presentación de los artistas en tarima con supervisión y socialización a la comunidad sobre la adecuada gestión de los residuos sólidos. Con apoyo de la Secretaría de Participación, a la recolección de los materiales aprovechables se sumaron habitantes de calle atendidos en los hogares de paso del Distrito.

De los 201 kilogramos recolectados, 72 correspondieron a botellas de plástico; 70,5 kilos, a aluminio; 30,5 kilos, a bolsas policolor; 26,5 kilos, a chatarra, y 1,5 kilos, a bolsas transparentes. La separación permitió que estos materiales no fueran mezclados con los residuos ordinarios y pudieran seguir una ruta de aprovechamiento.

“Hacer una correcta disposición de los residuos desde el lugar donde se generan facilita la recuperación de materiales y disminuye la cantidad de basuras que van al relleno sanitario, además de contrarrestar el riesgo de contaminación de los cuerpos de agua. La apuesta es que, junto con la música y las expresiones culturales de cada jornada festiva, también se mantenga una adecuada gestión de los residuos que generan las celebraciones”, precisó José Joaquín Posada, asesor (e) del Despacho del alcalde para temas de servicios públicos.

Esta actividad se realizará durante toda la programación de las Fiestas de Independencia que llevará diversos espectáculos a los distintos sectores de Cartagena, durante octubre y noviembre.