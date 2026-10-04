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04 oct 2026 Actualizado 15:03

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Más de 3.000 policías reforzarán la seguridad en Cartagena durante el receso escolar

El dispositivo contempla vigilancia en playas, zonas turísticas, corredores viales y sectores comerciales para acompañar a residentes y visitantes

Foto: MECAR.+

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Con más de 3.000 uniformados, la Policía Metropolitana de Cartagena desplegará sus capacidades institucionales durante la semana de receso escolar, con el propósito de fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana en los principales sectores turísticos y de alta afluencia de la ciudad.

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Durante esta temporada se intensificarán los patrullajes y controles en el Centro Histórico, Bocagrande, El Laguito, Castillogrande, playas, centros comerciales, zonas bancarias y corredores turísticos. Los uniformados de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional también brindarán orientación a visitantes nacionales y extranjeros para promover un turismo responsable y prevenir hechos delictivos.

El Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia reforzará las campañas dirigidas a familias, comerciantes y turistas para prevenir situaciones que vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes, incluida la explotación sexual comercial.

La Seccional de Tránsito y Transporte, por su parte, fortalecerá los controles en los principales accesos y salidas de Cartagena, con recomendaciones relacionadas con el estado técnico-mecánico de los vehículos, el respeto por las normas de tránsito y la prevención de la conducción bajo efectos del alcohol.

También se realizarán acciones preventivas en establecimientos comerciales, entidades financieras y cajeros automáticos, además de campañas para evitar estafas relacionadas con reservas hoteleras, alquileres turísticos, compra de tiquetes y servicios ofrecidos por plataformas digitales.

La Policía recomendó mantener vigilancia sobre los menores en playas y lugares concurridos, utilizar servicios turísticos formales, proteger los objetos personales, verificar las plataformas antes de realizar pagos y asegurar las viviendas antes de viajar. Ante cualquier emergencia o situación sospechosa, la ciudadanía podrá comunicarse con la línea 123.

El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, invitó a propios y visitantes a disfrutar responsablemente de la temporada y trabajar junto con las autoridades para fortalecer la seguridad.

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