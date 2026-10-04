Más de 3.000 policías reforzarán la seguridad en Cartagena durante el receso escolar

Con más de 3.000 uniformados, la Policía Metropolitana de Cartagena desplegará sus capacidades institucionales durante la semana de receso escolar, con el propósito de fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana en los principales sectores turísticos y de alta afluencia de la ciudad.

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Durante esta temporada se intensificarán los patrullajes y controles en el Centro Histórico, Bocagrande, El Laguito, Castillogrande, playas, centros comerciales, zonas bancarias y corredores turísticos. Los uniformados de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional también brindarán orientación a visitantes nacionales y extranjeros para promover un turismo responsable y prevenir hechos delictivos.

El Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia reforzará las campañas dirigidas a familias, comerciantes y turistas para prevenir situaciones que vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes, incluida la explotación sexual comercial.

La Seccional de Tránsito y Transporte, por su parte, fortalecerá los controles en los principales accesos y salidas de Cartagena, con recomendaciones relacionadas con el estado técnico-mecánico de los vehículos, el respeto por las normas de tránsito y la prevención de la conducción bajo efectos del alcohol.

También se realizarán acciones preventivas en establecimientos comerciales, entidades financieras y cajeros automáticos, además de campañas para evitar estafas relacionadas con reservas hoteleras, alquileres turísticos, compra de tiquetes y servicios ofrecidos por plataformas digitales.

La Policía recomendó mantener vigilancia sobre los menores en playas y lugares concurridos, utilizar servicios turísticos formales, proteger los objetos personales, verificar las plataformas antes de realizar pagos y asegurar las viviendas antes de viajar. Ante cualquier emergencia o situación sospechosa, la ciudadanía podrá comunicarse con la línea 123.

El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, invitó a propios y visitantes a disfrutar responsablemente de la temporada y trabajar junto con las autoridades para fortalecer la seguridad.