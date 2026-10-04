Hombre fue enviado a prisión tras recibir dinero de una extorsión en El Carmen de Bolívar

Según la información entregada por las autoridades, el hombre fue sorprendido cuando presuntamente recibía $300.000, dinero que habría sido exigido mediante extorsión a un comerciante de la zona. Durante el procedimiento fueron incautados el efectivo, un teléfono celular Samsung y una motocicleta Boxer.

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La Policía señaló que alias ‘El Peluquero’ estaría presuntamente relacionado con la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del Clan del Golfo, con injerencia en esta región de Bolívar. Esta posible vinculación deberá ser establecida dentro del proceso judicial que se adelanta en su contra.

De acuerdo con las autoridades, el capturado también registra anotaciones judiciales por delitos relacionados con la fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los investigadores adelantan labores para determinar si tendría participación en otros hechos delictivos registrados en la región.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, reiteró el llamado a comerciantes, ganaderos, agricultores y empresarios para que no cedan ante las exigencias de los delincuentes y denuncien oportunamente.

Tras las audiencias preliminares, un juez de la República impuso a Yepes Fernández medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso judicial. La Policía recordó que las denuncias por extorsión pueden realizarse a través de la línea gratuita 165 del GAULA.