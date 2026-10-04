Ejército destruyó mina ilegal en San Rafael que tendría nexos con el Clan del Golfo

Medellín, Antioquia

El Ejército Nacional intervino y destruyó una unidad de producción minera dedicada presuntamente a la explotación ilícita de oro en la vereda El Ingenio, en San Rafael, Antioquia. Según la Cuarta Brigada, el lugar tendría vínculos con la red de finanzas ilegales del Clan del Golfo y una capacidad de producción de hasta $1.300 millones mensuales.

Durante el operativo, soldados del Batallón Especial Energético y Vial N.º 4 inutilizaron una excavadora que estaba siendo camuflada con ramas para evitar que fuera detectada desde el aire. También encontraron turbinas diésel, motobombas, equipos de succión y clasificación, herramientas de soldadura, mangueras, combustibles y lubricantes.

Encontraron antena de internet satelital

Uno de los elementos que llamó la atención de los militares fue una antena de internet satelital alimentada con un panel solar. De acuerdo con el Ejército, era utilizada por los operadores de la mina para mantener comunicación permanente con cabecillas de la Subestructura Pacificadores de Samaná.

Según la institución, por medio de este sistema también se reportaban los avances en la extracción de oro y se recibían alertas sobre la presencia de tropas en la zona.

La operación representó una afectación económica estimada en $1.040 millones, correspondiente al valor de la maquinaria, equipos, combustibles e insumos encontrados en el lugar.

Además, el Ejército estimó que la unidad tenía capacidad para extraer alrededor de 3.000 gramos de oro mensuales, equivalentes a más de $1.300 millones, lo que representaría una afectación a las finanzas ilegales de la estructura criminal.

Afectación ambiental

La intervención también permitió detener, según el Ejército, actividades de minería a cielo abierto que estaban generando afectaciones sobre el suelo, la cobertura vegetal, la flora y la fauna.

La remoción de material, la pérdida de capa orgánica y la deforestación también modifican la morfología del terreno. Además, el uso de maquinaria, combustibles y lubricantes genera riesgo de contaminación de fuentes hídricas y suelos