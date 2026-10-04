Antonio Díaz dijo adiós Real Cartagena tras malos resultados y dice que no seguirá pagando la nómina

Cuando transcurría aproximadamente el minuto 64 y el conjunto cartagenero caía 3-0 como local, varios integrantes de las barras ingresaron al terreno de juego, provocando la suspensión temporal del compromiso y obligando a la intervención del Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

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Los incidentes también se trasladaron hacia la zona donde se encontraban integrantes de la dirigencia del club. Algunos barristas arremetieron verbalmente contra directivos, entre ellos miembros de la familia Díaz Poso, en medio del descontento por el presente deportivo del equipo.

Declaraciones del empresario que renunció al proyecto deportivo

Antonio Díaz, integrante de la familia Díaz y vinculado al Real Cartagena, anunció públicamente su decisión de apartarse del equipo y dejar de asumir los pagos de la nómina, luego de manifestar su inconformidad por lo que considera una falta de respeto hacia él y su familia.

“Yo estoy haciendo un sacrificio familiar para esto, pero para que me maltrate, aquí no hay. Yo soy una persona muy seria y no le falto el respeto a nadie”, expresó Díaz durante su intervención.

El empresario aseguró que el respaldo económico al equipo ha representado un esfuerzo familiar y cuestionó la falta de apoyo de otras entidades. “Aquí nadie pone un peso, ni la Alcaldía ni la Gobernación ni nadie. Es un esfuerzo matrimonial y no se pudo”, señaló.

Finalmente, fue contundente al referirse a su decisión: “Hoy abandono Cartagena. No tengo nada que ver con nómina ni para nada. No cuenten con los Díaz con lo que más en el Real Cartagena”.