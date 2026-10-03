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03 oct 2026 Actualizado 20:28

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Medellín

Al menos 3 muertos y varios heridos deja caída de buseta en el suroeste de Antioquia

Se busca determinar el número total de fallecidos y heridos en este hecho.

Entrada al municipio de Salgar (Antioquia).

Entrada al municipio de Salgar (Antioquia). / Caracol Radio

Entrada al municipio de Salgar (Antioquia).
Medellín
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Salgar, Antioquia

Un microbús que se movilizaba entre Salgar, municipio al suroeste de Antioquia y Medellín, que tenía nueve pasajeros se fue a un abismo, en medio de un desprendimiento de rocas.

El informe inicial que tiene la Policía Nacional es de tres personas fallecidas y cinco más heridas. El hecho es atendido por el Cuerpo de Bomberos de Salgar.

El lugar donde se dio este hecho es conocido como Peñas, según indicaron fuentes en la zona.

Sebastián Estrada Ramírez

Sebastián Estrada Ramírez

Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en Investigación en audio. Me dedico a la actualidad, política...

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