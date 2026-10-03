Al menos 3 muertos y varios heridos deja caída de buseta en el suroeste de Antioquia

Salgar, Antioquia

Un microbús que se movilizaba entre Salgar, municipio al suroeste de Antioquia y Medellín, que tenía nueve pasajeros se fue a un abismo, en medio de un desprendimiento de rocas.

El informe inicial que tiene la Policía Nacional es de tres personas fallecidas y cinco más heridas. El hecho es atendido por el Cuerpo de Bomberos de Salgar.

El lugar donde se dio este hecho es conocido como Peñas, según indicaron fuentes en la zona.