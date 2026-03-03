Consejo Nacional Electoral advierte rezago crítico en Boyacá por falta de testigos electorales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) hizo un llamado urgente a las agrupaciones políticas de Boyacá que aún no han inscrito la totalidad de sus testigos electorales, a pocos días de la jornada de votaciones prevista para este domingo 8 de marzo. De los 123 municipios del departamento, en 52 todavía no se ha completado el proceso de registro, lo que genera preocupación frente a la garantía de vigilancia en todas las mesas de votación. El plazo máximo para realizar la inscripción vence este jueves 5 de marzo a las 11:59 p.m., luego de que la autoridad electoral decidiera ampliar el término con el fin de alcanzar el 100 % de cobertura.

Ampliar Cerrar

El llamado cobija a municipios como Aquitania, Duitama, Sogamoso, Puerto Boyacá, Moniquirá, Santa Rosa de Viterbo, Ramiriquí y Ráquira, entre otros, donde los partidos y movimientos políticos aún no terminan de postular a sus testigos. La lista también incluye localidades de provincias apartadas como Cubará, Güicán, El Cocuy y Paya, lo que evidencia que la dificultad no se concentra únicamente en las cabeceras municipales sino también en zonas rurales y de difícil acceso. Para el CNE, la ausencia de testigos en las mesas podría debilitar los mecanismos de control y vigilancia durante la jornada electoral.

Según la entidad, la presencia de testigos electorales es fundamental para garantizar elecciones legales y transparentes, tanto en los comicios para Congreso de la República como en las consultas interpartidistas de cara a la elección de Presidente y Vicepresidente. «...No hay que bajar la guardia en la recta final de las elecciones a Senado y Cámara de Representantes, incluidas las curules de paz y las consultas interpartidistas. Necesitamos el compromiso de las agrupaciones políticas para que todas las mesas estén debidamente cubiertas...», afirmó el director de Vigilancia e Inspección Electoral del CNE, José Antonio Parra Fandiño, al reiterar la importancia del acompañamiento ciudadano en cada punto de votación.

A nivel nacional, departamentos como Guaviare, Caquetá y el archipiélago de San Andrés ya alcanzaron el 100 % de cobertura en sus mesas, mientras que regiones como Cauca, Nariño y Boyacá aún presentan rezagos. El CNE recordó que la línea de atención 300 911 04 89 permanece habilitada las 24 horas para acompañar el proceso de postulación, el cual —según la entidad— es ágil, sencillo y seguro. Con la ampliación del plazo, la autoridad electoral espera que las organizaciones políticas completen el registro y se garantice la presencia efectiva de testigos en cada mesa de votación del departamento.