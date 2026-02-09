Polémica en Ibagué por aumentos de hasta el 300% del impuesto predial

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el concejal del Partido Conservador, Jorge Bolívar, advirtió que en algunos sectores de Ibagué se está experimentando un aumento de hasta el 300% en zona urbana y hasta el 3.000% en zona rural en materia del impuesto predial luego de la actualización catastral realizada en el año 2025.

Bolívar manifestó que conoce casos en las comunas 7, 8 y 9 en las que los contribuyentes que lograron descargar la factura han notado que un apartamento que pagaba $700 mil, ahora el valor supero los $2 millones.

“No están respetando el principio de la nulidad en el que se indica que se debe pagar hasta el 100% del valor cancelado en el año anterior, sino que están sobrepasando esta barrera sin tener ningún cambio o modificación en la estructura de vivienda”, dijo Bolívar.

El cabildante catalogó como “Terrible” lo que está sucediendo en la zona rural “Con los campesinos o con quién de una u otra manera haya logrado tener una propiedad en zona rural, he visto casos en los que pasaron de pagar entre $400 mil o un millón de pesos a $35 millones por su predio, eso es lo que se viene en materia de predial”.

Jorge Bolívar dijo que se está trabajando para poder asesorar a la ciudadanía y evitar abuso en el cobro de este impuesto en el año 2026. Además, advirtió que a medida que se descarguen las facturas el problema crecerá.

“La plata del predial no la están invirtiendo en obras de gran infraestructura, puentes, cámaras de seguridad o nuevos CAI, comedores comunitarios, contrario a esto la están gastando en contratos para pagares favores políticos”, resaltó.

Dato: Bolívar cuestionó que la Alcaldía de Ibagué tenga $180 mil millones en cuentas producto de créditos sin invertir y si pagando intereses por esta plata.