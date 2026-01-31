Empresarios mexicanos escogen al Tolima como punto de operaciones para expandirse en Sudamérica

Tolima

Tras la visita de una misión de empresarios de México al Tolima, trascendió que el sector empresarial de Baja California, representado por la compañía MONSAT Monitoreo Satelital, abrirá sus oficinas en Sudamérica y tendrá como punto estratégico de operación este departamento de Colombia.

Durante una semana, cinco empresarios mexicanos conocieron de primera mano el potencial productivo y empresarial de las empresas tolimenses.

El anuncio se conoció en el marco de la Rueda de Negocios Inversa y Workshop, desarrollada en varios municipios del departamento, entre ellos el municipio de El Espinal, en las instalaciones de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima.

Allí se formalizó la alianza comercial y se dio a conocer que la representación y operación de estas oficinas estará a cargo del ingeniero José Luis Serrato, CEO de Ingenia BPM, empresa tolimense, lo que espera fortalecer el talento y la capacidad empresarial local.

Como muestra del respaldo institucional y la proyección de esta alianza comercial, Olivaldo Paz, presidente de la Cámara de Comercio de Tijuana, sostuvo comunicación telefónica con la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, para ratificar el interés mutuo de cooperación.

“Durante este diálogo se destacó la satisfacción de la delegación mexicana por conocer el departamento y se manifestó el interés de fortalecer esta relación bilateral, proyectando incluso la participación de México como país invitado en próximos escenarios comerciales en Colombia”, dijo el dirigente gremial mexicano luego de la conversación.

En la etapa inicial de la Rueda de Negocios Inversa se generaron los primeros contactos, se identificaron oportunidades y se sentaron las bases para futuras negociaciones a mediano y largo plazo, según informó la Gobernación del Tolima.

“Siempre bienvenidos. Para nosotros es muy importante que logremos afianzar esas alianzas que queremos consolidar con ustedes para ayudar a nuestros productores y, por supuesto, para beneficiarnos todos”, resaltó la gobernadora Matiz durante el diálogo con el líder gremial de Tijuana.

La misión comercial de empresarios mexicanos en el Tolima estuvo coordinada por la Gobernación del Tolima, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, en articulación con la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, Ingenia BPM, Bioagrodes y Fenalco Tolima.