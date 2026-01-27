Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Se encuentra en Cartagena el Evrima, el primer crucero de ultralujo tipo yate

La embarcación pertenece a la línea The Ritz-Carlton Yacht Collection

Evrima

Evrima

Se encuentra fondeado en la bahía de Cartagena el Evrima, el primer crucero de ultralujo tipo yate de la línea The Ritz-Carlton Yacht Collection.

El alcalde Dumek Turbay resaltó el arribo de la embarcación en su cuenta de X, donde destacó que se trata de “uno de los megayates más lujosos del mundo”.

El 5 de noviembre de 2022, el Evrima fue bautizado en Lisboa por los hijos del director general de la marca, Douglas Prothero y la cadena hotelera Marriott International.

Tiene 190 metros de eslora, 23,77 metros de manga, un calado de 6,05 metros, capacidad de 298 pasajeros, ocho cubiertas, piscina y cinco restaurantes, uno de ellos con estrella Michelin.

Como destinos recurrentes están Aruba, Santa Marta, Bonaire y Curazao.

