Ciclista murió arrollado por una chiva turística en el Centro Histórico de Cartagena

Ciclista fue arrollado por una chiva turística en el Centro Histórico de Cartagena

En el barrio Getsemaní en el Centro Histórico de Cartagena se presentó un accidente de tránsito con persona fallecida, ocurrido entre un bus tipo chiva y una bicicleta.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho se presentó cuando el ciclista Boris Eduardo Ramos Brayan se desplazaba sobre el Puente Román, en sentido hacia la calle Larga. Al llegar a la intersección de la calle Larga con la avenida del Pedregal, se vio involucrado en un siniestro vial con un bus de servicio particular turístico tipo chiva, de placas CKK-412.

Debido a esta situación que dejó sin vida al ciclista, la Policía procedió a la captura del conductor de la chiva, dejándolo a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

En el lugar de los hechos se realizó la inspección técnica y se continúa trabajando en los motivos exactos del accidente. Así mismo, el bus de turismo y la bicicleta involucrados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General.

El DATT hace un llamado a todos los actores viales a conducir sin consumir bebidas alcohólicas, respetar las normas de tránsito y mantener una actitud responsable al volante, con el fin de prevenir accidentes y proteger la vida en las vías de la ciudad y así evitar estos hechos.