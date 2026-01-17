🔴 Bayern Múnich, con Luis Díaz, visita al Leipzig: Siga acá el minuto a minuto EN VIVO

<b>El Bayern Múnich</b> recibe al<b> RB Leipzig</b> con la confianza de un equipo sólido y dominante en la temporada. El conjunto dirigido por <b>Vincent Kompany</b> ha logrado mantenerse invicto en sus últimos nueve partidos en todas las competiciones, una racha que respalda su momento futbolístico y lo consolida como el principal candidato al título de la bundesliga.Uno de los grandes protagonistas del encuentro será <b>Luis Díaz</b>, quien se ha convertido en una pieza fija en el once titular del <b>Bayern</b>. El colombiano atraviesa un destacado presente en la <b>Bundesliga, donde suma 9 goles y 9 asistencias</b>, siendo determinante tanto en la finalización como en la generación de juego ofensivo.En la tabla de posiciones, el <b>Bayern marcha como líder absoluto</b>, con 10 puntos de ventaja sobre <b>Borussia Dortmund, su más cercano perseguidor</b>. Una victoria ante<b> Leipzig</b> no solo reforzaría su dominio, sino que le permitiría ampliar la diferencia a 13 puntos, dando un paso más hacia el objetivo de revalidar el título.El compromiso ante <b>Leipzig</b> promete ser uno de los más atractivos de la jornada, y todas sus emociones podrán seguirse minuto a minuto, con especial atención al desempeño de <b>Luis Díaz</b> y a la posibilidad de que el <b>Bayern continúe extendiendo su hegemonía en la Bundesliga.</b>