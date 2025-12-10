🔴 EN VIVO | Sorteo oficial del todos contra todos de la Liga Colombiana 2026: sígalo acá

En la tarde de este miércoles 10 de diciembre se dará el <b>sorteo oficial de la Liga Colombiana 2026-I </b>por la Dimayor, para la fase inicial del todos contra todos. Es válido destacar, que el calendario para el próximo año tendrá varias modificaciones por la Copa del Mundo.Si bien aún no se ha informado por parte del ente regulador del fútbol colombiano, los cambios que se estarían contemplando es no jugar la tradicional <b>jornada de clásicos</b>, para que de esta manera se jueguen 19 fechas en la parte inicial. Además, <b>regresarían los Playoffs para la etapa final en vez de los cuadrangulares.</b>Por otra parte, la final de la Liga Colombiana 2025-II entre <b>Junior y Tolima se empezará a jugar este viernes 19 de diciembre en Barranquilla,</b> el juego de vuelta será el martes 16 en Ibagué.