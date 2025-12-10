🔴 EN VIVO | Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League: siga ACÁ el partidazo

Esta tarde se vivirá otra emocionante jornada de Champions League. En esta ocasión se enfrentarán <b>Real Madrid y Manchester City en el estadio Santiago</b>, por la fecha 6 de la fase liga, en lo que será un partidazo entre dos grandes del viejo continente.El cuadro dirigido por Xavi Alonso, tendrá un gran reto este miércoles, ya que<b> viene de perder en su 2-0 ante Celta de Vigo por La Liga</b> y hace varias jornadas cedió el liderato del fútbol español. En la Liga de Campeones, aunque ocupa la sexta posición es muy importante que consiga los tres puntos en esta jornada.Lea también: <a href="http://caracol.com.co/2025/12/10/luis-diaz-recordado-en-inglaterra-en-medio-de-la-crisis-salah-liverpool/" target="_blank" rel="noreferrer" title="http://caracol.com.co/2025/12/10/luis-diaz-recordado-en-inglaterra-en-medio-de-la-crisis-salah-liverpool/"><b>Luis Díaz, recordado en Inglaterra en medio de la crisis Salah-Liverpool</b></a>En cuanto a las bajas del cuadro merengue la zona defensiva sigue atravesando una mala racha de lesiones, pues el brasileño<b> Éder Militao se suma a la lista de jugadores que no estarán hoy en la cancha.</b>Manchester City por su parte, viene en alza luego de haber tenido varios baches en el inició de la temporada. En su compromiso más reciente, <b>los dirigidos por Pep Guardiola vienen de ganarle 3-0 a al Sunderland,</b> sumando así tres victorias consecutivas en la Premier League.En la Champions <b>el City viene de caer en su casa 2-0 ante el Bayer Leverkusen,</b> por la quinta jornada de este campeonato, por lo que un triunfo en su visita a España los dejaría en una buena posición de la tabla. En las bajas del cuadro ingles no podrán contar con <b>Rodri y Mateo Kovacic,</b> por lesión.