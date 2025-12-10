Champions League

🔴 EN VIVO | Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League: siga ACÁ el partidazo

En el Santiago Bernabéu se jugará otro partidazo entre españoles e ingleses.

Kylian Mbappe jugador de Real Madrid y Ruben Dias futboliesta de Manchester City en Champions League 2024/25 /Getty Images

Kylian Mbappe jugador de Real Madrid y Ruben Dias futboliesta de Manchester City en Champions League 2024/25 /Getty Images / Alex Livesey - Danehouse

Laura Reina

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad