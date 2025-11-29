La Copa Libertadores es para el Flamengo de Jorge Carrascal: resumen de la final contra Palmeiras

<b>¡Flamengo es el campeón de la Copa Libertadores!</b> El equipo de Río de Janeiro se alzó con su cuarta conquista internacional, luego de v<b>encer por la mínima diferencia (1-0) a Palmeiras</b> en el Estadio Monumental de Lima.El único tanto del compromiso llegó a los 67 minutos, cuando un saque de esquina pasado encontró a <b>Danilo</b>, que en soledad cabeceó y venció la resistencia de Carlos Miguel. El exjugador del Real Madrid y la Juventus le dio un nuevo título al <i>Mengao</i>.Con este campeonato, <b>Flamengo se convierte en el equipo brasileño más ganador de la Copa Libertadores con cuatro títulos</b>. Entretanto, Palmeiras se queda con tres.