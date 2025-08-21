El tití cabeciblanco celebra su día con un mes lleno de actividades

El próximo 15 de agostose conmemora el Día del TitíCabeciblanco, una celebración lideradapor laFundación Proyecto Tití que este año llega a su decimoctava edición, con una agenda ampliadaa lo largo de todoel mes y enfocada en la participación de comunidades, instituciones educativas y autoridades locales y nacionales.

Esta emblemática especie, endémica del Caribe colombiano y en peligro crítico de extinción, será el centro de una serie de actividades que buscan promover la conservación, fortalecer la educación ambiental y visibilizar su importancia como símbolo nacional.

Este año, bajo el lema “El tití cabeciblanco es tan colombiano como tú y como yo” y el hashtag #TanColombianoComoElTiti, la Fundación apuesta por una edición especial, en la que, las comunidades serán las protagonistas. Maestros, líderes sociales, ONG y jóvenes crearán sus propias celebraciones en sus territorios, con el respaldo de la Fundación Proyecto Tití.

Queremos que el Día del Tití sea una fiestadescentralizada y creativa, que fomente el compromiso de todos los colombianos, con la conservación de una especie que también representa nuestra identidad cultural. En los departamentos donde tenemos nuestra principal área de actuación: Atlántico, Bolívar y Sucre, la agenda estará liderada por quienes viven en el territorio del tití. En las ciudadesde esta regióndel país, la celebración llegarácon actividades abiertasal público, como la celebración en el Zoológico de Barranquilla, el sábado 16 de agosto, que incluirá juegos, títeres, narraciones infantiles y más. Además, en alianza con la Gobernación del Atlántico y el colectivo Escuadrón Bacano, se realizarán murales comunitarios en cuatro municipios: Luruaco, Sabanalarga, Manatí y Piojó.

Instituciones educativas de Barranquilla y Cartagena tambiénse sumarán a esta fiestanacional con actividades pedagógicas sobre el tití cabeciblanco, reafirmando su rol como embajador de la biodiversidad colombiana. Así mismo, por primera vez tendremos una cena de celebración en Cartagena, Bolívar, gracias a la iniciativa del restaurante Señor Titis, el próximo jueves 28 de agosto a las 7 p.m. En esta, cada asistente hará una donación de $100.000 COP, equivalentes a la siembra de 10 árboles nativos en la Reserva Los Titíes de San Juan, área donde la Fundación Proyecto Tití lidera un ambicioso proceso de restauración ecológica de 400 nuevas hectáreas de bosque, para lo cual se requieren 60.000 árboles.

Con esta celebración, la Fundación Proyecto Tití reafirma que proteger al tití cabeciblanco es proteger los bosques del Caribe, el bienestar de las comunidades y el patrimonio natural de nuestro país. ¡Un compromiso de todos los colombianos!