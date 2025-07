Dorianny Díaz: una voz que construye puentes en el mundo de la comunicación en Latinoamérica

La venezolana Dorianny Díaz no solo ha vivido la evolución de los medios; la ha protagonizado. Con una carrera sólida que abarca televisión en vivo, producción audiovisual, comunicación institucional y consultoría internacional, Díaz se ha convertido en una referente de la comunicación estratégica en todo el continente.

Comenzó con luz propia

“Antes de graduarme en la universidad en el año 2008 grabé un cortometraje de cine…”, cuenta Dorianny. No era un simple proyecto académico. Fue una producción premiada en múltiples categorías, entre ellas mejor dirección, guión, actuación y musicalización. “Me di cuenta que realmente estaba en el camino correcto… que todos los esfuerzos traen consigo resultados positivos”, afirma. Ese primer gran paso marcó el inicio de una trayectoria impulsada por la pasión, la disciplina y una claridad absoluta de propósito.

Otro de sus grandes hitos llegó en 2005, cuando condujo y produjo su propio programa de televisión durante casi cuatro años. “Estaba al aire en vivo todos los días… eso me enseñó muchas muchas cosas”, recuerda. La experiencia le exigió agilidad, resolución y temple. “La televisión en vivo de aquellos tiempos era retadora”, agrega. Fue su escuela intensiva en liderazgo comunicacional.

Del foco al fondo: comunicaciones corporativas

Alejarse de las cámaras no fue un retiro, fue una expansión. Ingresó al mundo corporativo con un nuevo objetivo: fortalecer la comunicación desde adentro. “Ya no estaba frente a las pantallas… fue allí cuando también me enamoré de ese maravilloso mundo de las comunicaciones corporativas”, expresa. Su adaptación fue rápida, su impacto notable.

En 2018, su carrera dio un giro internacional al asumir el cargo de Asesora Comunicacional de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para Venezuela. Allí trabajó directamente con el Secretario General de la OPEP, Mohammed Barkindo. “Sin lugar a dudas, una experiencia enriquecedora en todos los sentidos que me abría las puertas en el ámbito laboral internacional.”

En 2022, recibió el premio de la Fundación Mara de Oro Internacional por su labor como especialista en comunicaciones corporativas. Un reconocimiento que, según ella, “me llena de orgullo”, no solo por el mérito, sino por lo que representa en su evolución como profesional global.

Finalmente se radicó en los Estados Unidos en ese mismo año y desde entonces ha trabajado en múltiples compañías americanas —desde construcción hasta nutrición y servicios de restauración— como pieza clave en el diseño de estrategias comunicacionales y de posicionamiento de marca. En 2024, fue reconocida por Leg Marketing como Emprendedora Latina por su labor en Prime Restoration, desarrollando estrategias de comunicación que impactaron directamente en el crecimiento de la compañía en Florida.

Una consultora con propósito

Su trabajo como consultora ha sido, en sus palabras, “gratificante y enriquecedor”. Más que brindar soluciones, ha construido relaciones. Cada cliente es una oportunidad de aprendizaje y una plataforma para crecer.

Dorianny Díaz ve el continente como una tierra fértil para seguir construyendo. “En un lugar multicultural donde puedo utilizar mis habilidades comunicativas para desarrollar proyectos que impulsen las ventas y la proyección de grandes y pequeñas corporaciones”, asegura. Su misión está clara: crear contenido de valor, construir puentes entre marcas y audiencias, y dejar huella en cada palabra bien dicha y bien dirigida.