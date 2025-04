Desmonte de casetas en Mamonal y Corralito finalizan historia de peajes urbanos en Cartagena

Lo prometido es deuda, y el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, lo vuelve a demostrar: los peajes internos en Cartagena son cosa del pasado.

Con el reciente desmonte total de las casetas de Mamonal y Corralito, se cierra un capítulo que por años generó malestar y sobrecostos al bolsillo de los cartageneros y que, gracias a la firme decisión política de esta administración distrital, ya no es un obstáculo para la movilidad ni para la calidad de vida de las familias.

Los trabajos de retiro de estructuras y demolición de casetas finalizaron por completo en las últimas horas, la vía está completamente despejada y todos los conductores, tanto locales como visitantes, circulan libremente sin temores a sufrir restricciones económicas en el futuro.

Estas estructuras, en los últimos meses llegaron a un estado de deterioro crítico, con cubiertas dañadas y desprendimientos que ponían en riesgo la seguridad de quienes transitaban por la vía, razón por la cual se tomó la decisión de eliminarlas.

Cabe recordar que este proceso comenzó en 2024 con el retiro de los peajes a la altura de los barrios Ceballos y Manga, y hoy finaliza con el desmonte definitivo de los dos que seguían en pie: Mamonal y Corralito. Los trabajos estuvieron a cargo de la Secretaría de Infraestructura del Distrito, bajo el liderazgo del ingeniero Wílmer Iriarte Restrepo.

Diciendo y haciendo

Desde el primer día, el alcalde Dumek Turbay Paz dejó claro que la ciudadanía no seguiría soportando peajes injustos. Es por ello que hoy, con los trabajos concluidos y las vías despejadas, queda demostrado que cuando se gobierna con determinación y compromiso, se cumple.

“Este desmonte no solo es una victoria en movilidad y justicia para los cartageneros, sino una acción responsable. Las condiciones de estas casetas representaban un peligro latente. No podíamos permitir que siguieran en pie. Mientras este gobierno esté en La Aduana, no habrá más peajes en Cartagena y eso está firmado en mármol”, aseguró el alcalde Dumek Turbay.

Hoy la ciudad celebra un nuevo triunfo en su transformación. Los peajes internos quedaron atrás y Cartagena sigue avanzando bajo el direccionamiento de una administración que está Diciendo y Haciendo.