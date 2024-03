Exdelegada del presidente en el CSU de la UDEA calificó como sorpresiva su salida

Antioquia

En diálogo con Caracol Radio, la exdelegada, del presidente Gustavo Petro en el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia calificó como sorpresiva la designación de otra persona, a pocos días de que se elija quién estará en la rectoría durante los próximos años.

“El motivo para mí es desconocido hasta este momento. No sé, pues presumo que puede ser a causa de las solicitudes que estaba haciendo, pero pues hasta ahora todo es una presunción. La verdad, no ha habido nadie que me aclare el por qué ni nada, pues me tomó por sorpresa el sábado”, dijo Salomé Restrepo, exdelegada del presidente Petro en el CSU.

La señora Restrepo hace referencia a la petición que le hizo a la Universidad sobre que un tercero, realice una auditoría externa a los resultados de la consulta que se le hizo a la comunidad académica sobre quién de los candidatos debe asumir la rectoría.

Advierte que, por momentos, sintió poco interés del gobierno nacional en las decisiones y temas relevantes de la Universidad de Antioquia.

“Realmente estuve preguntando en varias ocasiones cuál iba a ser la decisión del Gobierno Nacional, porque obviamente pues Ministerio de Educación y representante del presidente deben votar en bloque, pero nunca recibí información. Nunca, nunca recibí la información. De hecho, en situaciones anteriores, cuando eran elecciones de decano, se iban a discutir otros temas en la universidad, yo esperaba instrucción y la instrucción nunca llegaba. Entonces, pues al final me tocaba a mí comunicarme y preguntar cómo, qué determinación se iba a tomar. Entonces, en ese aspecto yo notaba un poco de desinterés por parte del Ministerio hacia la universidad en ese tipo de decisiones”.

Hay que recordar que, este fin de semana, se conoció el cambio de la delegación del presidente Gustavo Petro, a pocos días de que se haga la elección de la rectoría.

A esa delegación llegó el señor Wilmar de Jesús Mejía, quién fue el último representante de los estudiantes en el CSU, hace 20 años.