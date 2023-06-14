Farándula

Lista completa de nominados a Premios Juventud 2023

El evento Celebra 20 años, y se hará bajo el lema “Exprésate a tu manera”

Lista completa de nominados a Premios Juventud 2023

la ceremonia de los Premios Juventud se trasmitirá en vivo a las 7 p.m. el jueves 20 de julio desde el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico, por Univision.

Lista de categorías y nominados

Artista Premios Juventud Masculino

BAD BUNNY

CAMILO

CARIN LEÓN

DADDY YANKEE

La música Urbana tuvo mayor prelación

MANUEL TURIZO

MYKE TOWERS

OZUNA

PESO PLUMA

RAUW ALEJANDRO

ROMEO SANTOS

Artista Premios Juventud Femenina

ÁNGELA AGUILAR

ANITTA

BECKY G

CAMILA CABELLO

CHIQUIS

KAROL G

MARIA BECERRA

ROSALÍA

SHAKIRA

TINI

Karol G y Shakira en su nueva canción TQG. FOTO: YouTube

Grupo o Dúo Favorito del Año

CNCO

ESLABON ARMADO

FUERZA REGIDA

GENTE DE ZONA

GRUPO FRONTERA

HA*ASH

JESSE & JOY

LOS ÁNGELES AZULES

REIK

WISIN Y YANDEL

Los Angeles Azules está nominados a Grupo o Dúo Favorito en los Premios Juventud.

BRATTY

GALE

JENN MOREL

KENIA OS

LA JOAQUI

LUDMILLA

PAHUA

PAOPAO

SNOW THA PRODUCT

YOUNG MIKO

Ensayos de los será la próxima edición de los Premios Juventud 2021. Foto: Getty Images

Ensayos de los será la próxima edición de los Premios Juventud 2021. Foto: Getty Images

La Nueva Generación Masculina

BIZARRAP

BRRAY

CHRIS LEBRON

LASSO

QUEVEDO

RELS B

RUSHERKING

TRUENO

YNG LVCAS

YOVNGCHIMI

La Nueva Generación Regional Mexicano

CONEXIÓN DIVINA

EDEN MUÑOZ

GRUPO FRONTERA

GRUPO MARCA REGISTRADA

KEVIN KAARL

MARIO BAUTISTA

PAOLA JARA

PESO PLUMA

SEBASTIAN ESQUIVEL

VICTOR CIBRIAN

Artista ‘On The Rise’ Masculino

ÁLVARO DÍAZ

BLESSD

BOZA

CARIN LEÓN

ELADIO CARRIÓN

FUERZA REGIDA

LUIS R CONRIQUEZ

RYAN CASTRO

SANTA FE KLAN

TIAGO PZK

Artista ‘On The Rise’ Femenina

AITANA

BAD GYAL

CHESCA

DANNA PAOLA

EMILIA

KIM LOAIZA

LA GABI

LOLA INDIGO

TOKISCHA

VILLANO ANTILLANO

Mi Artista Favorito De Streaming

BAD BUNNY

BECKY G

BIZARRAP

CARIN LEÓN

FUERZA REGIDA

GRUPO FRONTERA

J BALVIN

KAROL G

PESO PLUMA

RAUW ALEJANDRO

Los Mejores Beatmakers

BIZARRAP

DJ LUIAN

EDGAR BARRERA

FOREIGN TECK

MAMBO KINGZ

MR. NAISGAI

OVY ON THE DRUMS

SKY ROMPIENDO

SUBELO NEO

TAINY

Mejor Canción En Pareja

ABAJITO - LELE PONS & GUAYNAA

BESO - ROSALÍA & RAUW ALEJANDRO

DICELO - JAY WHEELER & ZHAMIRA ZAMBRANO

LA BODA - JESSI URIBE & PAOLA JARA

LUNA - JD PANTOJA & KIM LOAIZA

Jessi Uribe y Paola Jara cantan juntos ‘Como si nada’

Mejor Canción Para Mi Ex

CUPIDO - TINI

MI EXXX - WISIN & ANUEL AA

QUE VUELVAS - CARIN LEÓN & GRUPO FRONTERA

SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 - BIZARRAP & SHAKIRA

UN X100TO - GRUPO FRONTERA & BAD BUNNY

Colaboración OMG

A TU MANERA - MACACO, PEDRO CAPÓ, ALVARO SOLER FT. KY-MANI MARLEY

BAILAR CONTIGO - BLACK EYED PEAS & DADDY YANKEE

DESPECHÁ RMX - ROSALÍA & CARDI B

EL MERENGUE - MARSHMELLO & MANUEL TURIZO

FOREVER MY LOVE - J BALVIN & ED SHEERAN

LET’S GET CRAZY! (MAMBO DROP) - DON OMAR & LIL JON

NO MÁS - MURDA BEATZ FT. QUAVO, J BALVIN, ANITTA & PHARRELL

OJALÁ - THE RUDEBOYZ, MALUMA & ADAM LEVINE

SIN FIN - ROMEO SANTOS & JUSTIN TIMBERLAKE

SI SALIMOS - ELADIO CARRIÓN & 50 CENT

Girl Power

ACTIVA - CHESCA, VILLANO ANTILLANO & CORINA SMITH

BRINCA - CAZZU & YOUNG MIKO

DESPECHÁ RMX - ROSALÍA & CARDI B

HUNG UP ON TOKISCHA - MADONNA & TOKISCHA

INTOXICAO - EMILIA & NICKI NICOLE

LA LOTO - TINI, BECKY G & ANITTA

LOKITA - NATTI NATASHA & MARIA BECERRA

PARA NO VERTE MÁS - THALIA & KENIA OS

QUÉ AGONÍA - YURIDIA & ÁNGELA AGUILAR

TQG - KAROL G & SHAKIRA

Mejor Urban Track

CAFÉ CON LECHE - PITBULL

DEPRIMIDA - OZUNA

LA BEBE REMIX - YNG LVCAS & PESO PLUMA

NECESIDAD - VENESTI

NOCHE DE TETEO - SECH

RUMBATÓN - DADDY YANKEE

SINCERO - DON OMAR

TITÍ ME PREGUNTÓ - BAD BUNNY

TQG - KAROL G & SHAKIRA

YANDEL 150 - YANDEL & FEID

Mejor Mezcla Urbana

ANDE CON QUIEN ANDE - MYKE TOWERS & JHAYCO

BESOS MOJA2 - WISIN Y YANDEL & ROSALÍA

DESESPERADOS - RAUW ALEJANDRO & CHENCHO CORLEONE

HEY MOR - OZUNA & FEID

ME PORTO BONITO - BAD BUNNY & CHENCHO CORLEONE

NIVEL DE PERREO - J BALVIN & RYAN CASTRO

NOS COMEMOS - TIAGO PZK & OZUNA

NOS COMEMOS VIVOS - MALUMA & CHENCHO CORLEONE

NUNCA Y PICO - YANDEL, MALUMA & ELADIO CARRIÓN

ULALA - MYKE TOWERS & DADDY YANKEE

Mejor Álbum Urbano Masculino

3MEN2 KBRN - ELADIO CARRIÓN

FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO TE PIRATEAMOS EL ÁLBUM - FEID

LA ÚLTIMA MISIÓN - WISIN Y YANDEL

LA VIDA ES UNA - MYKE TOWERS

LLNM2 - ANUEL AA

MICRODOSIS - MORA

OZUTOCHI - OZUNA

SATURNO - RAUW ALEJANDRO

SR. SANTOS - ARCÁNGEL

UN VERANO SIN TI - BAD BUNNY

Mejor Álbum Urbano Femenina

ESQUEMAS - BECKY G

LA NENA DE ARGENTINA - MARIA BECERRA

MAÑANA SERÁ BONITO - KAROL G

NENA TRAMPA - CAZZU

TRAP KITTY - YOUNG MIKO

Mejor Canción Dembow

CUCA - KIKO EL CRAZY

FELIZ - CHIMBALA

GOGO DANCE - EL ALFA & CHAEL PRODUCIENDO

ME LA WA ROBAR - LA MATERIALISTA & ANGEL DIOR

TO’ ESTO ES TUYO - NATTI NATASHA

Mejor Colaboración Dembow

DELINCUENTE - TOKISCHA, ANUEL AA & ÑENGO FLOW

LE DOY 20 MIL - EL ALFA & PRINCE ROYCE

PICHIRRY - KIKO EL CRAZY & EL ALFA

SOY MAMÁ REMIX - LA INSUPERABLE, FARINA & YAILIN LA MAS VIRAL

SUBETE A MI MOTO - CHIMBALA & ANGEL DIOR

WAPAE - 6IX9INE, ANGEL DIOR, LENIER FT. BULIN 47

Mejor Canción Trap

BABY FATHER 2.0 - YOVNGCHIMI FT. MYKE TOWERS, ARCÁNGEL, ÑENGO FLOW & YERUZA

COCO CHANEL - ELADIO CARRIÓN & BAD BUNNY

JS4E - ARCÁNGEL

LA 2BLEA - ANUEL AA

RIRI - YOUNG MIKO

Pop Track Del Año

AMBULANCIA - CAMILO & CAMILA CABELLO

BAILÉ CON MI EX - BECKY G

JUNIO - MALUMA

LA EQUIVOCADA - CNCO

LA FIESTA - PEDRO CAPÓ

NO SÉ SI SALGA EL SOL REMIX - MANUEL MEDRANO & RAWAYANA

RESPIRAR - JESSE & JOY

SUPONGO QUE LO SABES - HA*ASH

TE AMO Y PUNTO - CHAYANNE

TV - SEBASTIÁN YATRA

La Mezcla Pop Del Año

A VECES BIEN Y A VECES MAL - RICKY MARTIN & REIK

CONTIGO - SEBASTIÁN YATRA & PABLO ALBORÁN

MUERO - KANY GARCÍA & ALEJANDRO SANZ

SI PUDIERA - VANESA MARTÍN & JESSE & JOY

UNA VEZ MÁS - PEDRO CAPÓ & LALI

Mejor Álbum Pop

CLICHÉS - JESSE & JOY

DE ADENTRO PA AFUERA - CAMILO

EL AMOR QUE MERECEMOS - KANY GARCÍA

FAMILIA - CAMILA CABELLO

HAASHTAG - HA*ASH

LA CUARTA HOJA - PABLO ALBORÁN

LA NETA - PEDRO CAPÓ

PLAY - RICKY MARTIN

SINCERÁNDOME - CARLOS RIVERA

XOXO - CNCO

Mejor Canción Pop/Urbano

CAIRO - KAROL G & OVY ON THE DRUMS

CHAO BEBE - OVY ON THE DRUMS & OZUNA

CUPIDO - TINI

DE 100 A 0 - MANUEL TURIZO

DESPECHÁ - ROSALÍA

FIESTA - FARINA & RYAN CASTRO

HOT - DADDY YANKEE & PITBULL

NO HAY LEY - KALI UCHIS

SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 - BIZARRAP & SHAKIRA

TUTURU – CHESCA

Mejor Colaboración Pop/Urbano

AEIOU - JUSTIN QUILES & ROBIN SCHULZ

ÉXTASIS - MANUEL TURIZO & MARIA BECERRA

MAYOR QUE USTED - NATTI NATASHA, DADDY YANKEE & WISIN Y YANDEL

MUÑECAS - TINI, LA JOAQUI & STEVE AOKI

QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52 - BIZARRAP & QUEVEDO

SUELTA - DÍMELO FLOW, RAUW ALEJANDRO, MARIA BECERRA, FARRUKO, MR. VEGAS & FATMAN SCOOP

TE FELICITO - SHAKIRA & RAUW ALEJANDRO

TQG - KAROL G & SHAKIRA

TU RECUERDO - WISIN, EMILIA & LYANNO

VACACIONES - LUIS FONSI & MANUEL TURIZO

Mejor Álbum Pop/Urbano

777 - PISO 21

2000 - MANUEL TURIZO

CUPIDO - TINI

DONDE QUIERO ESTAR - QUEVEDO

EMOCIONES - JAY WHEELER

LEY DE GRAVEDAD - LUIS FONSI

MOTOMAMI+ - ROSALÍA

THE LOVE & SEX TAPE (DELUXE EDITION) - MALUMA

TÚ CREES EN MÍ? - EMILIA

VERSIONS OF ME - ANITTA

Mejor Canción Regional Mexicana

CALIDAD - GRUPO FIRME & LUIS MEXIA

ELLA BAILA SOLA - ESLABON ARMADO & PESO PLUMA

FUERA DE SERVICIO - EL FANTASMA

GATO DE MADRUGADA - JOSS FAVELA

LA PROFECÍA - LOS TUCANES DE TIJUANA

LO MEJOR QUE HAY EN MI VIDA - LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN DE RENÉ CAMACHO

NO ES POR ACÁ - CARIN LEÓN

NO SE VA (EN VIVO) - GRUPO FRONTERA

SI ME DUELE QUE DUELA – INTOCABLE

VIVO EN EL 6 - CHRISTIAN NODAL

Mejor Colaboración Regional Mexicana

BEBE DAME - FUERZA REGIDA & GRUPO FRONTERA

HAY QUE HACER DINERO - BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA & EDEN MUÑOZ

JGL - LA ADICTIVA & LUIS R CONRIQUEZ

LA BAILADORA - GRUPO FIRME & JOSS FAVELA

NO ME HABLEN DE AMOR - PEPE AGUILAR & INTOCABLE

PRC - PESO PLUMA & NATANAEL CANO

QUÉ AGONÍA - YURIDIA & ÁNGELA AGUILAR

QUE VUELVAS - CARIN LEÓN & GRUPO FRONTERA

SE ACABÓ (EN VIVO) - LENIN RAMÍREZ, FUERZA REGIDA & BANDA RENOVACIÓN

SI YA HICISTE EL MAL - LUIS R CONRIQUEZ & JESSI URIBE

Mejor Fusión Regional Mexicana

ALASKA - CAMILO & GRUPO FIRME

CHANEL - BECKY G & PESO PLUMA

COMO EL VIENTO - LUIS R CONRIQUEZ & NICKY JAM

LA SIGUIENTE - KANY GARCÍA & CHRISTIAN NODAL

LLORAR Y LLORAR - MAU Y RICKY & CARIN LEÓN

MÁS MUERTO QUE VIVO - MATISSE & INTOCABLE

POR EL RESTO DE TU VIDA - CHRISTIAN NODAL & TINI

TÚ Y TÚ - LOS ÁNGELES AZULES, CAZZU & SANTA FE KLAN

UN CHINGO DE TEQUILA - BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA & MARIO DOMM

UN X100TO - GRUPO FRONTERA & BAD BUNNY

Mejor Álbum Regional Mexicano

ABEJA REINA - CHIQUIS

ACLARANDO LA MENTE - JOSS FAVELA

CON LOS PIES EN LA TIERRA - LENIN RAMÍREZ

CONSEJOS GRATIS - EDEN MUÑOZ

CONTINGENTE - JUNIOR H

CUMBIA DEL CORAZÓN - LOS ÁNGELES AZULES

ENFIESTADOS Y AMANECIDOS - GRUPO FIRME

FORAJIDO EP 1 - CHRISTIAN NODAL

PA’ LUEGO ES TARDE - YURIDIA

SEMBRANDO - PESO PLUMA

Tropical Hit

DECIDÍ TENER PANTALONES - VÍCTOR MANUELLE

LA BACHATA - MANUEL TURIZO

LA FÓRMULA - MALUMA & MARC ANTHONY

OTRA VEZ - PRINCE ROYCE

PEGAO - CAMILO

PELIGRO - LUIS VAZQUEZ

QUIERO QUEMAR LA PISTA - LIMI-T 21

SIN ROPA - SIE7E

SOLO CONMIGO - ROMEO SANTOS

TODAVÍA TE ESPERO - LUIS FIGUEROA

Tropical Mix

CUMBIA DEL CORAZÓN - LOS ÁNGELES AZULES & CARLOS VIVES

EL MERENGUE - MARSHMELLO & MANUEL TURIZO

EL PAÑUELO - ROMEO SANTOS & ROSALÍA

LA FÓRMULA - MALUMA & MARC ANTHONY

MONOTONÍA - SHAKIRA & OZUNA

PAN PARA YOLANDA - MELENDI & AYMÉE NUVIOLA

PASA - FONSECA & MATISSE

SI TE PREGUNTAN… - PRINCE ROYCE, NICKY JAM & JAY WHEELER

SOY YO - DON OMAR, WISIN & GENTE DE ZONA

TE OLVIDASTE DE MI - FRANK REYES FT. RAFA JIMÉNEZ

Mejor Álbum Tropical

24/7 - GUSI

CANCIONES DEL CORAZÓN - OLGA TAÑÓN

CUMBIANA II - CARLOS VIVES

DEBUT Y SEGUNDA TANDA, VOL.1 - GILBERTO SANTA ROSA

EMPEZANDO OTRA VEZ - DANIELA DARCOURT

FÓRMULA, VOL. 3 - ROMEO SANTOS

LIMI-T PARA SIEMPRE - LIMI-T 21

LUIS FIGUEROA - LUIS FIGUEROA

MI MUCHACHITA - ELVIS MARTINEZ

PA’LLA VOY - MARC ANTHONY

La Coreo Más Hot

EL TEKE TEKE - CARLOS VIVES, BLACK EYED PEAS & PLAY-N-SKILLZ

LA LOTO - TINI, BECKY G & ANITTA

LET’S GET CRAZY! (MAMBO DROP) - DON OMAR & LIL JON

MAYOR QUE USTED - NATTI NATASHA, DADDY YANKEE & WISIN Y YANDEL

SUELTA - DÍMELO FLOW, RAUW ALEJANDRO, MARIA BECERRA, FARRUKO, MR. VEGAS & FATMAN SCOOP

Video Con El Mensaje Más Poderoso

5:24 - CAMILO

ALGO BONITO - ILE & IVY QUEEN

LA REINA - MALUMA

MONTAÑA SOLITARIA - CARLOS VIVES & CHOCQUIBTOWN

NO ES QUE TE EXTRAÑE - CHRISTINA AGUILERA

TIERRA - BOMBA ESTÉREO

Quiero Más

ÁNGELA AGUILAR

BELINDA

DANNA PAOLA

KARELY RUIZ

KENIA OS

KIM LOAIZA

MANELYK

PESO PLUMA

TAMMY PARRA

TINI

Juntos Encienden Mis Redes

CAMILO Y EVALUNA MONTANER

CHRISTIAN NODAL Y CAZZU

DANNA PAOLA Y ALEX HOYER

GUAYNAA Y LELE PONS

KIM LOAIZA Y JD PANTOJA

ROSALÍA Y RAUW ALEJANDRO

Mejor Fandom

BELI LOVERS - BELINDA

DREAMERS - DANNA PAOLA

JUKILOP - KIM LOAIZA Y JD PANTOJA

KENINIS - KENIA OS

LA TRIBU - CAMILO

Social Dance Challenge

LOKITA - NATTI NATASHA & MARIA BECERRA

MALAS DECISIONES - KENIA OS

TING TING TANG TANG DANCE CHALLENGE - HOÀNG THÙY LINH

TQG - KAROL G & SHAKIRA

WEDNESDAY DANCE CHALLENGE - JENNA ORTEGA

Mi ‘Favorite Trendsetter’

BAD BUNNY

BECKY G

DANNA PAOLA

EMILIA

LALI

MALUMA

MARIA BECERRA

RICKY MONTANER

SEBASTIÁN YATRA

VALENTINA FERRE

Mi Actor Favorito

ANDRÉS PALACIOS – LA MADRASTRA

DAVID ZEPEDA – VENCER LA AUSENCIA & MI FORTUNA ES AMARTE

GABRIEL SOTO – MI CAMINO ES AMARTE & SOLTERO CON HIJAS

JOSÉ RON - LA MUJER DEL DIABLO

MARCUS ORNELLAS – MUJER DE NADIE

MATÍAS NOVOA – LA HERENCIA & CABO

Mi Actriz Preferida

CAROLINA MIRANDA – LA MUJER DEL DIABLO

CLAUDIA MARTÍN – LOS RICOS TAMBIÉN LLORAN

MICHELLE RENAUD – LA HERENCIA

SANDRA ECHEVERRÍA – MARÍA FÉLIX: LA DOÑA

SUSANA GONZÁLEZ – MI CAMINO ES AMARTE & MI FORTUNA ES AMARTE

YALITZA APARICIO – MUJERES ASESINAS

Me Enamoran

ARACELY ARÁMBULA Y ANDRÉS PALACIOS – LA MADRASTRA

CAROLINA MIRANDA Y JOSÉ RON – LA MUJER DEL DIABLO

CLAUDIA MARTÍN Y SEBASTIÁN RULLI – LOS RICOS TAMBIÉN LLORAN

KATE DEL CASTILLO Y MAXI IGLESIAS – VOLVER A CAER

MICHELLE RENAUD Y MATÍAS NOVOA – LA HERENCIA

SUSANA GONZÁLEZ Y DAVID ZEPEDA – MI FORTUNA ES AMARTE

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