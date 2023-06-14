Lista completa de nominados a Premios Juventud 2023
El evento Celebra 20 años, y se hará bajo el lema “Exprésate a tu manera”
la ceremonia de los Premios Juventud se trasmitirá en vivo a las 7 p.m. el jueves 20 de julio desde el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico, por Univision.
Lista de categorías y nominados
Artista Premios Juventud Masculino
BAD BUNNY
CAMILO
CARIN LEÓN
DADDY YANKEE
MANUEL TURIZO
MYKE TOWERS
OZUNA
PESO PLUMA
RAUW ALEJANDRO
ROMEO SANTOS
Artista Premios Juventud Femenina
ÁNGELA AGUILAR
ANITTA
BECKY G
CAMILA CABELLO
CHIQUIS
KAROL G
MARIA BECERRA
ROSALÍA
SHAKIRA
TINI
Grupo o Dúo Favorito del Año
CNCO
ESLABON ARMADO
FUERZA REGIDA
GENTE DE ZONA
GRUPO FRONTERA
HA*ASH
JESSE & JOY
LOS ÁNGELES AZULES
REIK
WISIN Y YANDEL
Los Angeles Azules está nominados a Grupo o Dúo Favorito en los Premios Juventud.
BRATTY
GALE
JENN MOREL
KENIA OS
LA JOAQUI
LUDMILLA
PAHUA
PAOPAO
SNOW THA PRODUCT
YOUNG MIKO
La Nueva Generación Masculina
BIZARRAP
BRRAY
CHRIS LEBRON
LASSO
QUEVEDO
RELS B
RUSHERKING
TRUENO
YNG LVCAS
YOVNGCHIMI
La Nueva Generación Regional Mexicano
CONEXIÓN DIVINA
EDEN MUÑOZ
GRUPO FRONTERA
GRUPO MARCA REGISTRADA
KEVIN KAARL
MARIO BAUTISTA
PAOLA JARA
PESO PLUMA
SEBASTIAN ESQUIVEL
VICTOR CIBRIAN
Artista ‘On The Rise’ Masculino
ÁLVARO DÍAZ
BLESSD
BOZA
CARIN LEÓN
ELADIO CARRIÓN
FUERZA REGIDA
LUIS R CONRIQUEZ
RYAN CASTRO
SANTA FE KLAN
TIAGO PZK
Artista ‘On The Rise’ Femenina
AITANA
BAD GYAL
CHESCA
DANNA PAOLA
EMILIA
KIM LOAIZA
LA GABI
LOLA INDIGO
TOKISCHA
VILLANO ANTILLANO
Mi Artista Favorito De Streaming
BAD BUNNY
BECKY G
BIZARRAP
CARIN LEÓN
FUERZA REGIDA
GRUPO FRONTERA
J BALVIN
KAROL G
PESO PLUMA
RAUW ALEJANDRO
Los Mejores Beatmakers
BIZARRAP
DJ LUIAN
EDGAR BARRERA
FOREIGN TECK
MAMBO KINGZ
MR. NAISGAI
OVY ON THE DRUMS
SKY ROMPIENDO
SUBELO NEO
TAINY
Mejor Canción En Pareja
ABAJITO - LELE PONS & GUAYNAA
BESO - ROSALÍA & RAUW ALEJANDRO
DICELO - JAY WHEELER & ZHAMIRA ZAMBRANO
LA BODA - JESSI URIBE & PAOLA JARA
LUNA - JD PANTOJA & KIM LOAIZA
Mejor Canción Para Mi Ex
CUPIDO - TINI
MI EXXX - WISIN & ANUEL AA
QUE VUELVAS - CARIN LEÓN & GRUPO FRONTERA
SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 - BIZARRAP & SHAKIRA
UN X100TO - GRUPO FRONTERA & BAD BUNNY
Colaboración OMG
A TU MANERA - MACACO, PEDRO CAPÓ, ALVARO SOLER FT. KY-MANI MARLEY
BAILAR CONTIGO - BLACK EYED PEAS & DADDY YANKEE
DESPECHÁ RMX - ROSALÍA & CARDI B
EL MERENGUE - MARSHMELLO & MANUEL TURIZO
FOREVER MY LOVE - J BALVIN & ED SHEERAN
LET’S GET CRAZY! (MAMBO DROP) - DON OMAR & LIL JON
NO MÁS - MURDA BEATZ FT. QUAVO, J BALVIN, ANITTA & PHARRELL
OJALÁ - THE RUDEBOYZ, MALUMA & ADAM LEVINE
SIN FIN - ROMEO SANTOS & JUSTIN TIMBERLAKE
SI SALIMOS - ELADIO CARRIÓN & 50 CENT
Girl Power
ACTIVA - CHESCA, VILLANO ANTILLANO & CORINA SMITH
BRINCA - CAZZU & YOUNG MIKO
DESPECHÁ RMX - ROSALÍA & CARDI B
HUNG UP ON TOKISCHA - MADONNA & TOKISCHA
INTOXICAO - EMILIA & NICKI NICOLE
LA LOTO - TINI, BECKY G & ANITTA
LOKITA - NATTI NATASHA & MARIA BECERRA
PARA NO VERTE MÁS - THALIA & KENIA OS
QUÉ AGONÍA - YURIDIA & ÁNGELA AGUILAR
TQG - KAROL G & SHAKIRA
Mejor Urban Track
CAFÉ CON LECHE - PITBULL
DEPRIMIDA - OZUNA
LA BEBE REMIX - YNG LVCAS & PESO PLUMA
NECESIDAD - VENESTI
NOCHE DE TETEO - SECH
RUMBATÓN - DADDY YANKEE
SINCERO - DON OMAR
TITÍ ME PREGUNTÓ - BAD BUNNY
TQG - KAROL G & SHAKIRA
YANDEL 150 - YANDEL & FEID
Mejor Mezcla Urbana
ANDE CON QUIEN ANDE - MYKE TOWERS & JHAYCO
BESOS MOJA2 - WISIN Y YANDEL & ROSALÍA
DESESPERADOS - RAUW ALEJANDRO & CHENCHO CORLEONE
HEY MOR - OZUNA & FEID
ME PORTO BONITO - BAD BUNNY & CHENCHO CORLEONE
NIVEL DE PERREO - J BALVIN & RYAN CASTRO
NOS COMEMOS - TIAGO PZK & OZUNA
NOS COMEMOS VIVOS - MALUMA & CHENCHO CORLEONE
NUNCA Y PICO - YANDEL, MALUMA & ELADIO CARRIÓN
ULALA - MYKE TOWERS & DADDY YANKEE
Mejor Álbum Urbano Masculino
3MEN2 KBRN - ELADIO CARRIÓN
FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO TE PIRATEAMOS EL ÁLBUM - FEID
LA ÚLTIMA MISIÓN - WISIN Y YANDEL
LA VIDA ES UNA - MYKE TOWERS
LLNM2 - ANUEL AA
MICRODOSIS - MORA
OZUTOCHI - OZUNA
SATURNO - RAUW ALEJANDRO
SR. SANTOS - ARCÁNGEL
UN VERANO SIN TI - BAD BUNNY
Mejor Álbum Urbano Femenina
ESQUEMAS - BECKY G
LA NENA DE ARGENTINA - MARIA BECERRA
MAÑANA SERÁ BONITO - KAROL G
NENA TRAMPA - CAZZU
TRAP KITTY - YOUNG MIKO
Mejor Canción Dembow
CUCA - KIKO EL CRAZY
FELIZ - CHIMBALA
GOGO DANCE - EL ALFA & CHAEL PRODUCIENDO
ME LA WA ROBAR - LA MATERIALISTA & ANGEL DIOR
TO’ ESTO ES TUYO - NATTI NATASHA
Mejor Colaboración Dembow
DELINCUENTE - TOKISCHA, ANUEL AA & ÑENGO FLOW
LE DOY 20 MIL - EL ALFA & PRINCE ROYCE
PICHIRRY - KIKO EL CRAZY & EL ALFA
SOY MAMÁ REMIX - LA INSUPERABLE, FARINA & YAILIN LA MAS VIRAL
SUBETE A MI MOTO - CHIMBALA & ANGEL DIOR
WAPAE - 6IX9INE, ANGEL DIOR, LENIER FT. BULIN 47
Mejor Canción Trap
BABY FATHER 2.0 - YOVNGCHIMI FT. MYKE TOWERS, ARCÁNGEL, ÑENGO FLOW & YERUZA
COCO CHANEL - ELADIO CARRIÓN & BAD BUNNY
JS4E - ARCÁNGEL
LA 2BLEA - ANUEL AA
RIRI - YOUNG MIKO
Pop Track Del Año
AMBULANCIA - CAMILO & CAMILA CABELLO
BAILÉ CON MI EX - BECKY G
JUNIO - MALUMA
LA EQUIVOCADA - CNCO
LA FIESTA - PEDRO CAPÓ
NO SÉ SI SALGA EL SOL REMIX - MANUEL MEDRANO & RAWAYANA
RESPIRAR - JESSE & JOY
SUPONGO QUE LO SABES - HA*ASH
TE AMO Y PUNTO - CHAYANNE
TV - SEBASTIÁN YATRA
La Mezcla Pop Del Año
A VECES BIEN Y A VECES MAL - RICKY MARTIN & REIK
CONTIGO - SEBASTIÁN YATRA & PABLO ALBORÁN
MUERO - KANY GARCÍA & ALEJANDRO SANZ
SI PUDIERA - VANESA MARTÍN & JESSE & JOY
UNA VEZ MÁS - PEDRO CAPÓ & LALI
Mejor Álbum Pop
CLICHÉS - JESSE & JOY
DE ADENTRO PA AFUERA - CAMILO
EL AMOR QUE MERECEMOS - KANY GARCÍA
FAMILIA - CAMILA CABELLO
HAASHTAG - HA*ASH
LA CUARTA HOJA - PABLO ALBORÁN
LA NETA - PEDRO CAPÓ
PLAY - RICKY MARTIN
SINCERÁNDOME - CARLOS RIVERA
XOXO - CNCO
Mejor Canción Pop/Urbano
CAIRO - KAROL G & OVY ON THE DRUMS
CHAO BEBE - OVY ON THE DRUMS & OZUNA
CUPIDO - TINI
DE 100 A 0 - MANUEL TURIZO
DESPECHÁ - ROSALÍA
FIESTA - FARINA & RYAN CASTRO
HOT - DADDY YANKEE & PITBULL
NO HAY LEY - KALI UCHIS
SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 - BIZARRAP & SHAKIRA
TUTURU – CHESCA
Mejor Colaboración Pop/Urbano
AEIOU - JUSTIN QUILES & ROBIN SCHULZ
ÉXTASIS - MANUEL TURIZO & MARIA BECERRA
MAYOR QUE USTED - NATTI NATASHA, DADDY YANKEE & WISIN Y YANDEL
MUÑECAS - TINI, LA JOAQUI & STEVE AOKI
QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52 - BIZARRAP & QUEVEDO
SUELTA - DÍMELO FLOW, RAUW ALEJANDRO, MARIA BECERRA, FARRUKO, MR. VEGAS & FATMAN SCOOP
TE FELICITO - SHAKIRA & RAUW ALEJANDRO
TQG - KAROL G & SHAKIRA
TU RECUERDO - WISIN, EMILIA & LYANNO
VACACIONES - LUIS FONSI & MANUEL TURIZO
Mejor Álbum Pop/Urbano
777 - PISO 21
2000 - MANUEL TURIZO
CUPIDO - TINI
DONDE QUIERO ESTAR - QUEVEDO
EMOCIONES - JAY WHEELER
LEY DE GRAVEDAD - LUIS FONSI
MOTOMAMI+ - ROSALÍA
THE LOVE & SEX TAPE (DELUXE EDITION) - MALUMA
TÚ CREES EN MÍ? - EMILIA
VERSIONS OF ME - ANITTA
Mejor Canción Regional Mexicana
CALIDAD - GRUPO FIRME & LUIS MEXIA
ELLA BAILA SOLA - ESLABON ARMADO & PESO PLUMA
FUERA DE SERVICIO - EL FANTASMA
GATO DE MADRUGADA - JOSS FAVELA
LA PROFECÍA - LOS TUCANES DE TIJUANA
LO MEJOR QUE HAY EN MI VIDA - LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN DE RENÉ CAMACHO
NO ES POR ACÁ - CARIN LEÓN
NO SE VA (EN VIVO) - GRUPO FRONTERA
SI ME DUELE QUE DUELA – INTOCABLE
VIVO EN EL 6 - CHRISTIAN NODAL
Mejor Colaboración Regional Mexicana
BEBE DAME - FUERZA REGIDA & GRUPO FRONTERA
HAY QUE HACER DINERO - BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA & EDEN MUÑOZ
JGL - LA ADICTIVA & LUIS R CONRIQUEZ
LA BAILADORA - GRUPO FIRME & JOSS FAVELA
NO ME HABLEN DE AMOR - PEPE AGUILAR & INTOCABLE
PRC - PESO PLUMA & NATANAEL CANO
QUÉ AGONÍA - YURIDIA & ÁNGELA AGUILAR
QUE VUELVAS - CARIN LEÓN & GRUPO FRONTERA
SE ACABÓ (EN VIVO) - LENIN RAMÍREZ, FUERZA REGIDA & BANDA RENOVACIÓN
SI YA HICISTE EL MAL - LUIS R CONRIQUEZ & JESSI URIBE
Mejor Fusión Regional Mexicana
ALASKA - CAMILO & GRUPO FIRME
CHANEL - BECKY G & PESO PLUMA
COMO EL VIENTO - LUIS R CONRIQUEZ & NICKY JAM
LA SIGUIENTE - KANY GARCÍA & CHRISTIAN NODAL
LLORAR Y LLORAR - MAU Y RICKY & CARIN LEÓN
MÁS MUERTO QUE VIVO - MATISSE & INTOCABLE
POR EL RESTO DE TU VIDA - CHRISTIAN NODAL & TINI
TÚ Y TÚ - LOS ÁNGELES AZULES, CAZZU & SANTA FE KLAN
UN CHINGO DE TEQUILA - BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA & MARIO DOMM
UN X100TO - GRUPO FRONTERA & BAD BUNNY
Mejor Álbum Regional Mexicano
ABEJA REINA - CHIQUIS
ACLARANDO LA MENTE - JOSS FAVELA
CON LOS PIES EN LA TIERRA - LENIN RAMÍREZ
CONSEJOS GRATIS - EDEN MUÑOZ
CONTINGENTE - JUNIOR H
CUMBIA DEL CORAZÓN - LOS ÁNGELES AZULES
ENFIESTADOS Y AMANECIDOS - GRUPO FIRME
FORAJIDO EP 1 - CHRISTIAN NODAL
PA’ LUEGO ES TARDE - YURIDIA
SEMBRANDO - PESO PLUMA
Tropical Hit
DECIDÍ TENER PANTALONES - VÍCTOR MANUELLE
LA BACHATA - MANUEL TURIZO
LA FÓRMULA - MALUMA & MARC ANTHONY
OTRA VEZ - PRINCE ROYCE
PEGAO - CAMILO
PELIGRO - LUIS VAZQUEZ
QUIERO QUEMAR LA PISTA - LIMI-T 21
SIN ROPA - SIE7E
SOLO CONMIGO - ROMEO SANTOS
TODAVÍA TE ESPERO - LUIS FIGUEROA
Tropical Mix
CUMBIA DEL CORAZÓN - LOS ÁNGELES AZULES & CARLOS VIVES
EL MERENGUE - MARSHMELLO & MANUEL TURIZO
EL PAÑUELO - ROMEO SANTOS & ROSALÍA
LA FÓRMULA - MALUMA & MARC ANTHONY
MONOTONÍA - SHAKIRA & OZUNA
PAN PARA YOLANDA - MELENDI & AYMÉE NUVIOLA
PASA - FONSECA & MATISSE
SI TE PREGUNTAN… - PRINCE ROYCE, NICKY JAM & JAY WHEELER
SOY YO - DON OMAR, WISIN & GENTE DE ZONA
TE OLVIDASTE DE MI - FRANK REYES FT. RAFA JIMÉNEZ
Mejor Álbum Tropical
24/7 - GUSI
CANCIONES DEL CORAZÓN - OLGA TAÑÓN
CUMBIANA II - CARLOS VIVES
DEBUT Y SEGUNDA TANDA, VOL.1 - GILBERTO SANTA ROSA
EMPEZANDO OTRA VEZ - DANIELA DARCOURT
FÓRMULA, VOL. 3 - ROMEO SANTOS
LIMI-T PARA SIEMPRE - LIMI-T 21
LUIS FIGUEROA - LUIS FIGUEROA
MI MUCHACHITA - ELVIS MARTINEZ
PA’LLA VOY - MARC ANTHONY
La Coreo Más Hot
EL TEKE TEKE - CARLOS VIVES, BLACK EYED PEAS & PLAY-N-SKILLZ
LA LOTO - TINI, BECKY G & ANITTA
LET’S GET CRAZY! (MAMBO DROP) - DON OMAR & LIL JON
MAYOR QUE USTED - NATTI NATASHA, DADDY YANKEE & WISIN Y YANDEL
SUELTA - DÍMELO FLOW, RAUW ALEJANDRO, MARIA BECERRA, FARRUKO, MR. VEGAS & FATMAN SCOOP
Video Con El Mensaje Más Poderoso
5:24 - CAMILO
ALGO BONITO - ILE & IVY QUEEN
LA REINA - MALUMA
MONTAÑA SOLITARIA - CARLOS VIVES & CHOCQUIBTOWN
NO ES QUE TE EXTRAÑE - CHRISTINA AGUILERA
TIERRA - BOMBA ESTÉREO
Quiero Más
ÁNGELA AGUILAR
BELINDA
DANNA PAOLA
KARELY RUIZ
KENIA OS
KIM LOAIZA
MANELYK
PESO PLUMA
TAMMY PARRA
TINI
Juntos Encienden Mis Redes
CAMILO Y EVALUNA MONTANER
CHRISTIAN NODAL Y CAZZU
DANNA PAOLA Y ALEX HOYER
GUAYNAA Y LELE PONS
KIM LOAIZA Y JD PANTOJA
ROSALÍA Y RAUW ALEJANDRO
Mejor Fandom
BELI LOVERS - BELINDA
DREAMERS - DANNA PAOLA
JUKILOP - KIM LOAIZA Y JD PANTOJA
KENINIS - KENIA OS
LA TRIBU - CAMILO
Social Dance Challenge
LOKITA - NATTI NATASHA & MARIA BECERRA
MALAS DECISIONES - KENIA OS
TING TING TANG TANG DANCE CHALLENGE - HOÀNG THÙY LINH
TQG - KAROL G & SHAKIRA
WEDNESDAY DANCE CHALLENGE - JENNA ORTEGA
Mi ‘Favorite Trendsetter’
BAD BUNNY
BECKY G
DANNA PAOLA
EMILIA
LALI
MALUMA
MARIA BECERRA
RICKY MONTANER
SEBASTIÁN YATRA
VALENTINA FERRE
Mi Actor Favorito
ANDRÉS PALACIOS – LA MADRASTRA
DAVID ZEPEDA – VENCER LA AUSENCIA & MI FORTUNA ES AMARTE
GABRIEL SOTO – MI CAMINO ES AMARTE & SOLTERO CON HIJAS
JOSÉ RON - LA MUJER DEL DIABLO
MARCUS ORNELLAS – MUJER DE NADIE
MATÍAS NOVOA – LA HERENCIA & CABO
Mi Actriz Preferida
CAROLINA MIRANDA – LA MUJER DEL DIABLO
CLAUDIA MARTÍN – LOS RICOS TAMBIÉN LLORAN
MICHELLE RENAUD – LA HERENCIA
SANDRA ECHEVERRÍA – MARÍA FÉLIX: LA DOÑA
SUSANA GONZÁLEZ – MI CAMINO ES AMARTE & MI FORTUNA ES AMARTE
YALITZA APARICIO – MUJERES ASESINAS
Me Enamoran
ARACELY ARÁMBULA Y ANDRÉS PALACIOS – LA MADRASTRA
CAROLINA MIRANDA Y JOSÉ RON – LA MUJER DEL DIABLO
CLAUDIA MARTÍN Y SEBASTIÁN RULLI – LOS RICOS TAMBIÉN LLORAN
KATE DEL CASTILLO Y MAXI IGLESIAS – VOLVER A CAER
MICHELLE RENAUD Y MATÍAS NOVOA – LA HERENCIA
SUSANA GONZÁLEZ Y DAVID ZEPEDA – MI FORTUNA ES AMARTE