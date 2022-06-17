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27 oct 2026 Actualizado 16:03

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Director de la Unidad de Gestión del Riesgo es cuestionado por la Presidencia

La W conoció una misiva, firmada desde la Dirección Administrativa de la Presidencia, que deja en evidencia las dudas del Gobierno sobre el manejo de recursos de la UNGRD.

La W conoció una misiva, firmada desde la Dirección Administrativa de la Presidencia, que deja en evidencia las dudas del Gobierno sobre el manejo de recursos de la UNGRD.

La W conoció una misiva, firmada desde la Dirección Administrativa de la Presidencia, que deja en evidencia las dudas del Gobierno sobre el manejo de recursos de la UNGRD. / RAUL ARBOLEDA

La W conoció una misiva, firmada desde la Dirección Administrativa de la Presidencia, que deja en evidencia las dudas del Gobierno sobre el manejo de recursos de la UNGRD.
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La W conoció en primicia una carta, firmada por Víctor Muñoz desde el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que deja en evidencia las serias dudas del Gobierno sobre el manejo de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

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En el documento, el Gobierno Nacional formula 14 preguntas al director de la entidad, Eduardo José González Angulo, entre las que se indaga –entre otros temas– por contratos celebrados durante su administración y su respectivo respaldo.

A su vez, el DAPRE exige a Gómez Angulo “informar si existen rendimientos financieros de los saldos de los proyectos ejecutados”.

“En caso de que existan, indicar el valor y el proyecto, el procedimiento y si existe devolución o reasignación de estos recursos y cómo se ha priorizado”, agrega el documento.

Esta es la carta enviada por el Gobierno Nacional:

Director de la Unidad de Gestión del Riesgo es cuestionado por la Presidencia

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