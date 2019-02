Anthem, un heróico viaje al corazón del pasado

Luego de consagrarse en la industria con títulos como ‘Mass Efect’ y ‘Dragon Ace’, la desarrolladora de juegos Bioware, estrena ‘Anthem’. Este título mezcla ciencia ficción, acción, exploración y tesoros olvidados, con mecánicas de rol o RPG, en la que controlaremos todas las acciones de nuestro personaje. Podremos formar equipo con familia y amigos para explorar un mundo primitivo en el que los peligros acechan en cada esquina.

AMBIENTACIÓN

Las bestias salvajes y moradores harán parte de este basto territorio, en el que la exploración será clave para alcanzar nuestros objetivos en el juego. Tendremos como eje central la lucha de dos bandos por alcanzar el poder y un villano que busca imponer sus intereses personales. Sumado a lo anterior, una amenaza que está fuera de nuestro alcance que deberemos enfrentar más adelante, con el equipo y armamento correcto.

APARTADO VISUAL Y EXPLORACIÓN

¡Alucinante! Desde lo visual BioWare ha hecho un trabajo impecable en los diseños de personajes, escenarios, iluminación y secuencias de acción. A gran escala, la cámara es en tercera persona, algo que se agradece para disfrutar más los paisajes y la onda frenética del juego. También habrá espacio para la Primera Persona, al momento de entablar conversaciones, dando lugar a tener una o otra opción para escoger.

Podremos ir por tierra, aire y agua, y luchar con criaturas increíbles, gracias a unos propulsores con lo que contramos. Uno de los puntos claves de esta entrega, es su control sencillo e intuitivo.

Nos gustó la inclusión de algunos rompecabezas sencillos, pero que se terminan aprovechando para mejorar la experiencia del título.

MODOS DE JUEGOS - PERSONAJES

Por el lado de las mecánicas de juego, tendremos un cooperativo para cuatro jugadores pudiendo jugar en solitario, con la ayuda de la Inteligencia Artificial o con nuestro grupo de amigos.

En cuanto a los personajes:

*Ranger Javelin: Muy equilibrado, dotado de precisión y rapidez.

*Colossus Javelun: Más lento pero compensado en materia de defensa con escudos y un cañon.

*Storm Javelin: Su fortaleza son los poderes quinéticos y a distancia, defensa baja.

*Interceptor Javelin: El pilojate lo hará imparable en el aire. Este traje tiene gran capacidad de daño con sus cuchillas afiladas.

ARMAS Y PERSONALIZACIÓN

Tendremos varios aspectos para modificar y mejorar a nuestro antojo: Glifo de explosión, concentración y apoyo, componentes y las armas equipadas de nuestro personaje.

En este último aspecto, encontramos una variedad considerable con pistolas, escopetas, rifles de batalla, asalto y francotirador, subfusiles y ametralladoras.





NOVEDADES DEL TÍTULO

El título ofrece recompensas por las horas que le dediquemos. Además, al completar la campaña del juego, tendremos unos extras interesantes para aquellos que deseen tener más detalles sobre este universo. Al alcanzar el nivel 30, podrá desbloquear tres niveles de dificultad: Gran maestro 1,2 y 3.

¡ATENCIÓN! TENGA EN CUENTA ESTO:

'Anthem' usará la opción Marchmaking, por defecto, para jugar de manera cooperativa estemos acompañados o no. Es importante aclarar de debemos contar con Xbox Live Gold o PS Plus para acceder al título, de lo contrario será inútil la compra. Un aspecto a considerar, para aquellos que solo deseen pasar un rato con un juego en partida local/offline. 'Anthem' ya está disponible para PS4, Xbox One y PC.





CALIFICACIÓN FINAL: 8.2 de 10