Presidenta de la JEP: “Iván Márquez debe acudir personalmente”

En una comunicación dirigida a Caracol Radio, la presidente al de la JEP, Patricia Linares, aseguró que la ley determina cuando los comparecientes pueden acudir a través de apoderado o personalmente, o cuando debe presentar informes.

Esto luego de la entrevista que ofreció Iván Márquez al diario El Espectador en la que dijo: “ Hay mecanismos establecidos para ello. Para qué forzar una realidad distinta a lo acordado. Hay que entender que conducir al banquillo a una sola de las partes —por el prurito de la venganza— cuando son dos las involucradas, no es más importante que el hecho mismo de la paz”.

Frente a esto Linares aseguró a Caracol en un mensaje escrito: “El señor está citado a una audiencia de versión a la que debe acudir personalmente si no lo hace incumplirá ese requisito”

Así mismo la presidenta de la JEP destacó: "Como en todo proceso judicial es la ley la que establece de qué manera se atienden los llamados del juez”.

Si Iván Márquez no se presenta ante la JEP pierde los beneficios

El rector de la Universidad Externado y expresidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, aseguró que Iván Márquez aún no está por fuera de la Jurisdicción Especial de Paz porque no ha incumplido con la citación personal que le hizo la misma. Sin embargo, manifestó que si Márquez no asiste personalmente a la cita que se le colocó, ahí sí correría un alto riesgo de quedar por fuera de la JEP.

Así mismo, Henao manifestó que si Márquez incumple con la cita, la JEP puede abrir un incidente de desacato que podría derivar en que la persona sea excluida de la Justicia Transicional y el caso pasaría a ser juzgado por la Justicia Ordinaria, bajo las penas máximas que impone esta justicia.

“La JEP decidirá si Márquez queda excluido de la jurisdicción, es decir como si no hubiera nunca firmado el tratado de paz, o decirle que le puede dar otra oportunidad (…) Aquí estamos en un momento de reconciliación en lo que tiene que ver con la Farc, yo creo que Iván Márquez debería comparecer, tranquilizar a la opinión pública y decir que si no tiene garantías que se las den, pero no puede dejar de comparecer”, afirmó el rector.

Por otro lado, frente al caso de extradición de Jesús Santrich, el expresidente de la Corte Constitucional manifestó que tienen que haber pruebas que permitan saber si una persona cometió los hechos antes o después de firmar la paz para que la JEP tome la decisión.