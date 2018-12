Los 100 libros más importantes de 2018 según The New York Times

El diario The New York Times publicó su tradicional lista de diciembre en donde menciona los libros más importantes del año, no solo a nivel de los más vendidos, sino aquellos relacionados con la actualidad y las noticias, las publicaciones científicas, biografías reveladoras y novelas gráficas, entre otros.

Una de las categorías más importantes es la de ficción, que destaca el libro Cinco Esquinas del escritor peruano y nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. También incluyen otros como Asimetría, La Casa de los Ángeles Rotos y Canción Dulce, que aunque son novelas cuentan temáticas de actualidad como migración y viajes.

Lea también: Apple dio a conocer los productos más exitosos del 2018

A nivel de biografías, The New York Times, resalta algunas deportivas como la del boxeador Mohammed Ali, escrita por Jonathan Eig y la del tenista Arthur Ashe por Raymond Arsenault. Además de la más reciente de Churchill por Andrew Roberts y la de Ghandi por Ramachandra Guha.

El diario newyorkino tiene una sección para asuntos internacionales en donde está Sin vuelta atrás, que cuenta historias de vida, pérdida y esperanza en Siria.

Recomienda además libros de actualidad y coyuntura, especialmente sobre el momento que vive Estados Unidos. Se encuentran Diálogo Americano, Prisión Americana y Dopesick, sobre el sistema de salud y las adicciones en Estados Unidos.

Lea también: Conozca los mejores inventos del 2018

La categoría de ciencia incluye The Tangled Tree sobre las especies, El artista de dinosaurios y Cómo cambiar su mente, acerca de adicciones y depresión.

El listado es elegido por los diferentes editores de The New York Times quienes recopilan sus mejores lecturas en el año.

Conozca la lista completa aquí: 100 libros notables de 2018