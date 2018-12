"No se pone en duda fallo contra Arias, se pide segunda instancia"

El Comité ministerial del gobierno del presidente Iván Duque decidió acoger el fallo que emitió la ONU frente a la necesidad de garantizarle la segunda instancia al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias y en consecuencia la decisión se enviará a la Corte Suprema de Justicia para que decida si accede a que su defensa apele la condena de 17 años que le impusieron por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.

Su abogado, Víctor Mosquera afirma que, “Acá no se está poniendo en tela de juicio el fallo, ni se está dando otra orden diferente, sino lo que se está diciendo es que le den segunda instancia a Andrés Felipe para que él, dentro de ese proceso, demuestre su inocencia”.

Para Mosquera, la respuesta del Comité de Ministros es ya una respuesta de Estado y espera que la acoja la Corte, pues considera que de no hacerlo se generaría un mal mensaje: “que es una Corte que no está cumpliendo con los tratados internacionales de Derechos Humanos, que no está viendo el pie mayor que es proteger un derecho como el de la doble instancia. Acá no se está poniendo en tela de juicio el fallo, ni se está dando otra orden diferente, sino lo que se está diciendo es denle la segunda instancia a Andrés Felipe para que él, dentro de ese proceso, demuestre su inocencia”, dice.

Pero este no es un tema menor, la misma Corte Suprema le había dicho a la defensa de Arias que no le daban segunda instancia porque eso implicaría que se formulen otras 183 solicitudes de revisión de decisiones de otros procesos. Dice Mosquera que por ahora el fallo es solo para Arias.

“Este fallo es solamente para Andrés Felipe Arias, lo que quiere decir esto es que se aplica solamente para Andrés Felipe Arias. Ya si una persona que fue condenada en última instancia también acude a los organismos internacionales, logra convencer con los argumentos, el tema de admisibilidad, el tema de fondo y que condena al Estado por lo mismo, pues esta persona también tendría su derecho”.