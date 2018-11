Margot Robbie compartió su dieta y sus secretos físicos

Robbie afirmó que durante las grabaciones se mantiene distante de las grasas saturadas, el chocolate y las bebidas azucaradas; además contó sus secretos alimenticios y para mantener su figura.

Lea también: Tatuaje íntimo de Eiza González fue descubierto por usar diminuto bikini

"No soy buena haciendo dieta. Me pongo miserable si no como. No puedo comer ensalada todos los días y medio un vaso de vino cada dos días. No puedo hacerlo", dijo a un medio de comunicación internacional

La actriz comentó que para su desayuno suele disfrutar de papas con moras o de un batido de 'máquina verde' con col rizada y manzana; para el almuerzo, generalmente come algo como pollo al limón con arroz integral o ensalada de atún con tomate y pepino y su cena generalmente son filetes de atún con batata o una olla de vegetales con fideos de arroz.

Lea también: Lucy Vives se hizo un atrevido tatuaje en sus partes íntimas

Además no pudo dejar de mencionar que “no tengo una dieta muy buena", y como si fuera poco confesó que le encanta la cerveza, las papas fritas y las hamburguesas.