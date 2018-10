Nuestra desesperación llegó al límite: trabajadores de Esimed

“Nos deben tres quincenas. Aquí llegamos todos los días para cumplir turnos, pero el supuesto plan de recuperación para salvar las clínicas no funciona, estamos atentos a las noticias a ver qué deciden los dueños o el Gobierno, porque ya no sabemos qué hacer”, cuenta a Caracol Radio, uno de los médicos de planta de Esimed en la clínica Jorge Piñeros Corpas en Bogotá.

Cuenta el doctor, quien pidió reservar su entidad ante posibles retaliaciones, que “es triste que después de tantos años, desconozcamos en qué estamos. En algunos casos, a los colegas le están llegando cartas de la empresa diciendo que trabajen desde la casa, pero, en el caso de los otros, ¿cómo se opera a un paciente por internet?, además aquí solo hay nueve pacientes, a quienes todavía no se ha logrado trasladar”.

Luego de la decisión de la EPS Medimás de retirar a todos sus pacientes que eran atendidos en la IPS Esimed en todo el país, el personal asistencial y de servicios especializados y generales, piden a la Superintendencia de Salud y a la junta directiva una pronta respuesta que defina su futuro laboral. Según el sindicato de la entidad, un poco más de cinco personas aún esperan por un paz y salvo de sus sueldos o la liquidación de su contrato.

“Están pasando unas cartas a varios empleados de las clínicas para que esperen el llamado en sus casas para que no vayan a trabajar. El plan de recuperación no arranca, que al parecer, iniciaba con el pago de los sueldos y todavía no hay nada”, dijo Héctor Alirio Tolosa, vocero del sindicato de los trabajadores.

En este sentido, Tolosa considera que cuando inició operaciones la IPS, “eran unos 10.500 trabajadores y hoy se ha ido más del 50 por ciento porque renuncian o llegan a un acuerdo. También hay unos 12.000 empleados en el campo de los servicios que también están afectados”.

Otro de los médicos de la reconocida clínica en el norte de Bogotá, indicó que “se ha especulado mucho sobre el futuro de Esimed. Nos enteramos que hay un plan de recuperación. Si así fuera 70.000 millones de pesos, no son suficientes para levantar las clínicas. Lo que si podemos contar es que muchos compañeros no aguantaron más y se están saliendo, renuncian porque no uno no puede esperar tres meses que se supone va a durar el plan para llevar el mercado a la casa”, dijo otro especialista.

Tras la compleja situación de Esimed por el cierre de 10 clínicas que prestaban servicios a usuarios de Medimás, el pasado 25 de octubre, el presidente de la EPS, Néstor Orlando Arenas, ordenó el retiro de todos los usuarios de la compañía de la IPS.

El cierre de los servicios de las clínicas se ordenó por el incumplimiento de requerimientos para su habilitación por parte de Secretarías de Salud departamentales y en otros casos “por la no prestación de los servicios a usuarios”.