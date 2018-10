Declaraciones que enredan a contratista de Avianca con la red de "chuzadas"

En los computadores de quienes conformaron una red de "chuzadas" con sede en Nariño, la Fiscalía encontró una carpeta titulada Avianca y allí guardados correos y mensajes supuestamente obtenidos a través de la interceptación a los integrantes de Acdac, el sindicato de la aerolínea.

Los abogados

Las declaraciones de los coroneles en retiro del Ejército, Jorge Humberto Salinas y Luis Mesías Quiroga, revelaron de donde salió la orden de interceptar las comunicaciones del presidente y vice presidente de Acdac.

Según los testimonios, quienes buscaban información del sindicato eran los abogados de Avianca y para hacerlo recurrieron al señor Laude José Fernández, directivo de Berkeley Research Group Colombia, una empresa experta en investigaciones y contratada por Avianca, según la aerolínea, para procesos por fraudes corporativos.

¿Por qué Acdac?

En su declaración, Luis Mesías Quiroga, coronel retirado del Ejército, detalla como la intención de los abogados, era conocer qué haría el sindicato de Avianca una vez terminara el paro de los aviadores.

“Lo que se quiere con esos números y el correo era recuperar conversaciones una vez terminó el paro del sindicato hasta una fecha más adelante que no recuerdo, saber qué planes tenían y esa era la información que nos enviaba Marialicia”, señaló el coronel en su testimonio con la Fiscalía.

Jorge Humberto Salinas, el otro coronel y socio de la empresa de chuzadas, aseguró que la orden era saber todo sobre el presidente y vicepresidente de Acdac.

“Lo que él me dio a conocer es que el personal de Avianca los abogados querían conocer en tiempo real lo que estaba pasando con Acdac y me pasó los números de celular del presidente y del vicepresidente querían conocer las conversaciones entre los dos y referente a las acciones que ellos estaban adelantando”.

El objetivo entre otras cosas era saber las movidas judiciales de Acdac, por ejemplo, si pensaban radicar una tutela para frenar algunas decisiones.

El CTI enredado

En las declaraciones de los coroneles del Ejército se incluyeron los nombres de dos funcionarios de la Fiscalía: Luis Carlos Gómez Góngora y Roberto Montenegro.

Según los testigos, los dos funcionarios sirvieron como enlace entre los interesados en la información y la red de chuzadas.

“Me contactaban muchas personas uno de esos amigos en este momento trabaja en la Fiscalía, se llama Roberto Montenegro, él conocía las capacidades de Marialicia y me conocía a mí”, dijo que coronel Salinas.

Los fiscales del caso interrogaron a los dos funcionarios, y aunque aceptaron conocer al señor Laude Fernández, negaron solicitar servicios ilegales de la empresa de chuzadas.

“En compañía de mi jefe, el señor Luis Carlos Góngora… se encuentra con una persona de manera casual que no conozco, paramos y me lo presenta. Yo sigo adelante y se quedan conversando, luego me llaman y me preguntan que sí conozco una empresa especialista en seguridad, que haga análisis de riesgo y les digo que sí”, dijo el funcionario de la Fiscalía en su declaración.

La Fiscalía imputó cinco delitos al Leude Fernández como presunto responsable de ordenar las interceptaciones a los integrantes del sindicato, el ex director de inteligencia del Das, no aceptó los cargos, se declaró inocente.