Producción de alimentos es amenazada por la reducción de abejas

En conferencia de prensa, Rafael Ojeda, académico de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la UNAM alertó que la disminución de las abejas representa "una amenaza latente y multifactorial al estado de la seguridad alimentaria y al estado de la biodiversidad a nivel general".

En México, cerca de 350 productos dependen directamente de la polinización, como son los frijoles, la calabaza, el chile, la vainilla, el cacao, el tomate, el aguacate o el durazno, entre muchos otros.

La pérdida de tantos alimentos esenciales en la canasta básica traería consigo la pérdida de nutrientes y cambios drásticos en la dieta del ser humano, el cual se debería adaptar.

La advertencia del académico viene con motivo de concienciar sobre las pérdidas de colonias de abejas, una problemática que amenaza al principal polinizador y en la que deben tomarse medidas de inmediato.

"A nivel mundial, se han registrado pérdidas del 50 y 80 % en distintas poblaciones de abejas. Creo que sí estamos hablando de crisis", aseveró.

Pese a que las abejas no están en peligro de extinción, el científico cuestionó este tipo de calificaciones, puesto que son un "foco rojo" en el que ya apenas se puede intervenir para revertir la situación.

Por el contrario, calificó de "foco ámbar" el decaimiento de las poblaciones, una alerta a tiempo que indica que los investigadores y dependencias gubernamentales deben ponerse a actuar desde ya.

En ese sentido, consideró que la Unión Europea (UE) aventaja desde hace años a México, pues en este país, a juicio de Ojeda, apenas se está empezando a reconocer el problema.

Prueba de ello es que en el país de América del Norte están permitidas 180 sustancias tóxicas para mantener a raya las plagas que en la UE están prohibidas.

El uso indiscriminado de agroquímicos es uno de los factores que provocan la muerte de las abejas, dijo el académico de la UNAM Ricardo Angiano.

"Con los agroquímicos se ha buscado la manera de no afectar a organismos no objetivos, pero muchas veces, por aplicaciones fuera de control, es imposible que los organismos no objetivos no se vean afectados", reconoció.

Otro de los factores es el calentamiento global, el cual genera cambios en los patrones climáticos y provoca la pérdida de algunas variaciones florales esenciales en la polinización.

No obstante, el principal culpable de la muerte de las abejas melíferas parece ser ácaro varroa, el cual ocasiona que las abejas "dejen de expresar mecanismos de defensa que ellas usan contra otras enfermedades y las hace menos capaces para la obtención de néctar en la polinización".

Otro factor el cual no se menciona tanto y que Ojeda instó a que se ponga en el punto de mira es la introducción de especies invasoras.

"Estas especies invasoras no han tenido un proceso de evolución compartida con el espacio físico de nuestro país y por esa razón pueden tener ventaja sobre especies nativas que intervienen en el proceso de polinización y desplazarlas", detalló.

Otras especies que intervienen en la polinización son los colibríes, los murciélagos, las mariposas, los escarabajos y las moscas.