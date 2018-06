Verde, Decentes, Polo y Farc estrenarán el Estatuto de la Oposición

La bancada de oposición más grande será la de la Alianza Verde, liderada por Antanas Mockus y que contará con diez senadores. Gustavo Petro, como candidato perdedor a la Presidencia irá al Senado, en el que ya cuenta con cuatro congresistas electos de su Lista de la Decencia. El Polo Democrático, encabezado por Jorge Robledo, también tendrá cinco escaños, los mismos del partido Farc (garantizados por el acuerdo de paz).

Así, serían en total 27 escaños de oposición en el Senado, si se le adicionan los de las comunidades indígenas.

No parece fácil que haya un líder unitario de la oposición o si cada partido asumirá una vocería diferente. Gustavo Petro, después de las elecciones presidenciales ha dicho que intentará ser la cabeza visible de esa bancada, pero es posible que otra cosa piensen los integrantes de las fuerzas alternativas en el Congreso.

En ese sentido, parece factible que Petro aglutine junto a su bancada a los congresistas del partido Farc y a los indígenas, lo que le daría una mayoría interna en la oposición.

Está claro que el senador Jorge Robledo llevará las riendas del Polo, pero no se ve por ahora en el ambiente un idea de reconciliación con Petro, con quien tiene profundas diferencias, luego de haber compartido durante varios años y varias campañas en ese partido.

“Quienes en el Polo intentaron llevarse el partido hacia el ‘santismo’, para no hacerle oposición, tuvieron que retirarse, porque el Polo nunca se sometió al gobierno de Santos… Frente a lo que viene, no me hago ninguna ilusión en el sentido de que el nuevo presidente pueda cambiar nada de lo que hay que cambiar en Colombia… Estoy seguro de que el Polo tomará como posición oficial declararnos en oposición a ese Gobierno”, señaló el congresista.

Por su parte, Angélica Lozano, vocera y gran electora de la Alianza Verde, dijo que no habrá un líder supremo de la oposición sino un bloque de diversas corrientes con objetivos comunes: “La oposición va a ser diversa y pluralista, porque hay dos grupos diferentes, un grupo de izquierda liderado por Gustavo Petro, al que de pronto se unirá el Polo y por otro lado hay un grupo de centro que es el del Partido Verde (…) Somos diferentes, pero con afinidades”.

Por su parte, los integrantes de la Lista de la Decencia consideran que Gustavo Petro sí debe ser el jefe único de la oposición, luego de obtener ocho millones de votos en las elecciones presidenciales. Por eso, su trabajo en los próximos meses será convocar a todas las fuerzas alternativas para intentar un gran acuerdo que fortalezca el contrapeso al Gobierno de Iván Duque.