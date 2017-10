Se necesita una reforma pensional

En opinión de Fasecolda, la reforma pensional es una necesidad urgente de la política social de Colombia, pues actualmente alrededor del 77% de las personas en edad de jubilación no tiene acceso a una pensión de vejez. No hacer la reforma agravaría la situación de alta pobreza registrada entre la población mayor de 65 años (44.7%), que ya es más del doble de la de América Latina (19.3%). El problema social tenderá a agravarse si no se hace nada, pues las proyecciones indican que en 2050 solo tendría pensión el 19% de la población mayor.

La reforma también es necesaria para desactivar la bomba que amenaza las finanzas públicas. En el proyecto de Presupuesto General de la Nación de 2018, que actualmente cursa en el Congreso, se asignan al pago de pensiones $41 billones. Este monto equivale al 17% del presupuesto y supera lo asignado para el total de inversión del Gobierno Central ($34 billones) y el asignado a educación ($35).

En opinión de Fasecolda, la reforma debe formular el marchitamiento del régimen de prima media, respetando los derechos adquiridos de los trabajadores pensionados y de aquellos que estén afiliados o que lleven un tiempo continuo aportando al momento de entrar en vigencia la nueva arquitectura.

De esta forma, el régimen pensional quedará estructurado por un pilar de capitalización individual obligatorio para todos los trabajadores y por un pilar adicional de carácter voluntario, también de capitalización, para aquellos que quieran ahorrar por encima del requisito legal.

Finalmente, el sistema pensional debe complementarse con el Programa de Adulto Mayor, que debe fortalecerse para seguir brindando un ingreso básico a aquella población que alcanza la edad de jubilación y no cuenta con los requisitos para acceder a una pensión.

Puesto que la expectativa de vida de la población viene aumentando, es importante incluir en la reforma un mecanismo de ajuste periódico de los parámetros del sistema pensional, para que, con base en técnicas actuariales, introduzca cambios graduales en las edades o en las prestaciones de los aportantes. Este es un requisito indispensable para la sostenibilidad del sistema pensional.

Comentarios