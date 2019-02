El Pulso del Fútbol, 4 de febrero del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre las razones por las cuales Patriotas quiere jugar los partidos de la Copa Águila en Yopal. Óscar dijo “hablé con el presidente de Patriotas César Guzmán y me dijo que querían darle ese tinte patriótico al club y que le habían pedido apoyo a los equipos con los que van a jugar en la Copa Águila, para jugar en Yopal y que de esa manera la Dimayor lo aprobara más fácil”. Por su parte César resaltó “dudo mucho del patriotismo de algunos de los directivos del fútbol profesional colombiano”.

Otro de los temas fue si el jugador colombiano es “marrullero” y si este tipo de conductas solo se limitan al fútbol. Según César “el colombiano es marrullero, y no solo en el fútbol. Aquí crecimos con la idea de que ser “vivo” es una virtud y creo que esas conductas hay que borrarlas”. Mientras Óscar opinó “todos somos marrulleros y en todo sentido, por ejemplo, si un árbitro pita muchos penales en un partido lo critican, pero él tiene que pitar todos los que sean penales, sin importar la cantidad”.

Además opinaron sobre la fuerte falta que cometió el jugador del Deportivo Cali Julián Zea, sobre Andrés Amaya del Huila. Sobre el tema Óscar destacó “primero que todo, Julián Zea no es un jugador veterano, yo si descalifico esa jugada, pero se tiene que sancionarlo con las fechas que tiene estipuladas la Dimayor, y no con más, como piden algunos”. Asimismo César complementó “fue infame la falta de Zea, pero si no hubiera sido sancionado con tarjeta, podía haber sido sancionado de oficio con más fechas. Pero como vio la roja, no se puede ir más allá del reglamento”.

