Con hambre y sumidos en la pobreza llegan los venezolanos a territorio colombiano

Para identificar a un venezolano hoy solo basta mirar la maleta con la que llega, vacía, con la ilusión de mitigar el hambre y con la esperanza de poder respirar del lado colombiano en medio de la angustia que produce ver como un pueblo se desploma lentamente en medio de una confrontación política.

“No aguantamos más, el hambre, no tener reales, el bolívar ya no sirve para nada, y no nos quedó otra sino cruzar y llegar acá. Es duro, empezar, dormir en la calle, buscar ayuda, y pedir algo para comer”, dice Carlos quien llegó hace un mes.

Son tantos, en precarias condiciones, y donde los parques, la Terminal de Transporte, cualquier calle se convierte en dormitorio para ellos…Pese a la adversidad aseguran que a su país no vuelven…

“Maduro acabó con el país, esto es un espejo para ustedes, no crean en ese socialismo barato. Llegar, dejar a nuestros hijos y trabajar para ellos acá en lo que sea, es lo que nos toca, no hay de otra. Acá los colombianos no han brindado hospitalidad, comida, dormimos en cartones en el parque donde podamos acomodarnos, y así diariamente, no tenemos ni documentos allá nos engañaron cuando llegaban las elecciones, muchos votamos y no tenemos nada” dice Enrique un albañil que ahora es un vendedor informal más en Cúcuta.

El panorama de esta cruda realidad está en el famoso Hotel Caracas como se le conoce a un lugar de la zona norte donde seiscientos venezolanos arman sus cambuches y allí descansan. Apenas el sol se levanta tienen que empezar el rebusque, vendiendo dulces, productos que se traen de su país y la lucha diaria es por conseguir dinero, el bolívar está casi que desapareciendo por culpa de la hiperinflación más del 7.000% que los dejó en la calle.

“Bueno llegamos todos los días a dormir después de las diez de la noche, a las cinco nos empiezan a sacar y no tenemos ni donde ir al baño. Por ahí en el terminal o en el centro, pidiendo limosna y pidiendo trabajo pero acá es difícil, porque no la gente de acá encuentra trabajo eso nos dicen. Y así se nos va la vida”, dice Jorge quien ofrece cuidar carros y pedir algo para intentar comer por lo menos una vez al día.

Las autoridades reconocen que este fenómeno será creciente y no hay capacidad como lo manifiesta el secretario de seguridad ciudadana Mauricio Franco “esto es inmanejable para un alcalde, un gobernador y para el mismo gobierno nacional nosotros tenemos una frontera supremamente larga. Si la cerramos, mañana pasan miles por las trochas y así sigue esto, el problema va en aumento y eso lo ha escuchado el gobierno pero no ha actuado”.

El mayor afán de quienes llegan es lograr adelantar trámites de identificación por los beneficios que ofreció el gobierno cuando empezó la crisis. En la registraduría duermen un centenar de personas durante varios días esperando obtener un documento para ellos o para sus hijos.

“Acá hay gente con días para hacer la fila, esto es por los problemas que hay allá, necesitamos documentos, para registrar nuestros hijos a ver si nos ayudan con ellos. Hay muchas familias saliendo” un hombre de 50 años que está sentado a la espera de llegar a la puerta de ese despacho.

El desespero social de los cucuteños por este problema llevó al alcalde de Cúcuta, César Rojas, a ofrecer albergues temporales para que ellos duerman. Voces a favor y en contra se escucharon mientras el mandatario asegura “no podemos seguir viendo esto, niños, jóvenes, adultos y ancianos que no tienen ni siquiera donde dormir. Poder brindarles una ayuda para que pasen una noche, que duerman en carpas, no les vamos a dar alimento. Esto es lo que le he pedido al gobierno porque todos los que vivimos acá sabemos la magnitud del problema.

Mientras tanto, el alcalde de Villa del Rosario Pepe Ruíz dice que “ya es hora de actuar, ya no debemos esperar más, la emergencia esta creada, es una crisis humanitaria”.

Del lado colombiano hay escepticismo por el futuro de Venezuela, en Cúcuta se agota la capacidad de atención ante la masiva salida de venezolanos abandonando su país.

