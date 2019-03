"Durante mi recuperación lloré porque no sabía lo que tenía"

En diálogo con 6AM Hoy por hoy, Esteban Cháves habló sobre su lesión, el duro proceso de recuperación y lo que viene para él en esta nueva temporada. El ciclista colombiano afirmó que "lloró mucho" en el proceso porque no se sabía exactamente que era lo que tenía y sin esa información era imposible competir.

Primoz Roglic ganó la Tirreno-Adriático por un segundo

Respecto a la lesión, 'El Chavito' afirmó que "todo fue un proceso desde noviembre" dado que debía esforzarse al máximo para recuperar su forma, entrenar en el gimnasio para fortalecer el cuerpo y realizar ejercicios ciclísticos para no perder ritmo.

En cuanto a la recuperación, Cháves dijo: "Lloré por esas dudas que tenía respecto a la lesión. Miramos todo mi cuerpo y no podía seguir entrenando hasta saber lo que tenía". Además, declaró que durante el proceso dejó de ver ciclismo "solamente vi La Vuelta y el Tour de Francia". A pesar de ello, el ciclista aseguró que su psicólogo fue píeza vital en la recuperación puesto que los exámenes de sangre y físicos no eran inmediatos y hasta que no arrojaran resultados, no podía competir con normalidad.

En cuanto a la temporada actual, el bogotano acaba de terminar su tercer carrera y ahora se prepara para afrontar la Vuelta a Cataluña, aclarando además que el objetivo principal es poder recuperar su rendimiento físico y deportivo a pleno .