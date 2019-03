Así lucen Leonardo DiCaprio y Brad Pitt en 'Once upon a time in Hollywood'

Leonardo DiCaprio dio a conocer el afiche de la película 'Once upon a time in Hollywood' que se estrenará en julio.

La film dirigida por Charles Manson, relata la vida de un asesino de Hollywood en 1969.

En el reparto de la película DiCaprio interpretará a Rick Dalton, Margot Robbie hará el papel de Sharon Tate, el actor australiano Damon Herriman dará vida al asesino Charles Manson y Brad Pitt será Cliff Booth.