Cristiano, a liderar la remontada ante el Atlético de Madrid

Juventus recibirá al Atlético de Madrid a partir de las 3PM en la vuelta de los octavos de final en UEFA Champions League. El conjunto madrileño llega a Turín con la serie 2-0 a su favor y buscará sellar el pase a siguiente ronda en terreno visitante.

"La Champions es algo que quiero jugar siempre y ojalá pasemos"

A pesar de la ventaja, el 'Atleti' llega con varias bajas en su once titular. Filipe Luis, Lucas Hernández, Thomas Partey y Diego Costa no podrán disputar el duelo en el Juventus Stadium.

Koke aseguró en rueda de prensa: "Va a ser como una guerra, pero en el campo seremos once contra once. Deberemos salir enchufados desde el segundo uno". Y no es para menos teniendo en cuenta que la final del torneo se disputará en casa, el Wanda Metropolitano. Una oportunidad única para los dirigidos por Pablo Simeone.

En cuanto al cuadro local, hay bajas importantes. Alex Sandro y Khedira no estarán disponibles, mientras que De Sciglio y Barzagli son una incógnita. A ello se le suma la posible suplencia de Douglas Costa y Paulo Dybala.

Zidane: "Quiero volver a poner al club donde tiene que estar"

Cristiano Ronaldo, en medio de su experiencia en este tipo de enfrentamientos, puntualizó en el papel de la afición durante los 90 minutos: "Quiero decir a los aficionados que piensen que todo es posible. Tenéis que creer y necesitamos vuestra ayuda. Tenéis que crear un bonito ambiente en el estadio. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo en el campo, intentaremos marcar goles y ganar el partido, y necesitamos vuestro apoyo".





Usa está información y todo tu conocimiento para ganar con tus deportes favoritos. Apuesta diviértete y gana en Rushbet.co. Ingresa aquí.