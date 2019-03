Ministros de Duque no supieron responder a los interrogantes sobre estudios

Tras culminar la primera parte de la audiencia pública sobre el uso del glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos, que se realizó este jueves en la Corte Constitucional, varios ministros del gabinete de Iván Duque no lograron responder algunas de las preguntas que los magistrados realizaron sobre el tema.

Primero, la magistrada Diana Fajardo le preguntó al Ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, sobre que tan alto sería el impacto del glifosato en el medio ambiente, y si afecta los cultivos de alimentos, a lo que Lozano dudosamente respondió:

“Inicialmente, las matrices han relacionado el tema del suelo y del agua y eventuales posibilidades de continuar con ese mismo tipo de actividades. Desde la misma Agencia Nacional de Licencias Ambientales incluiría el componente de monitoreo sobre el impacto en la flora y la fauna, hasta el momento el componente solo es suelo y agua”.

Por otro lado, el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, no fue claro al explicar si había verificado un informe de la Organización Mundial de la Salud, que cuestiona si realmente el glifosato no hace daño a la salud humana.

“Doctor Rojas, hice referencia a la revisión sistemática posterior al informe de la IAC que muestra distintos puntos de vista con distintos poder de conclusiones” respondió Uribe Restrepo al magistrado Alberto Rojas.

Por último, el ministro de Defensa, Guillermo Botero y el magistrado Alejandro Linares, no se entendieron en la sección de preguntas.

Linares, le preguntó a Botero por el costo de la aspersión aérea sobre los cultivos ilícitos y cuando esté le respondió, cuestionó lo que dijo.

“No me contestó mi pregunta (…) yo tengo entendido que fumigar una hectárea vale 100 millones de pesos. No es para armar debate, pero sí me interesaría tener la información porque mi preocupación va encaminada a términos fiscales. La pregunta va encaminada a que si esos recursos saldrán del presupuesto nacional” afirmó Linares.

A lo que Guillermo Botero respondió:

“Pero sí le respondí, con todo respeto, entre cuatro y ocho millones de pesos, en erradicación manual y fumigación podría representar una cuarta parte, es decir, dos millones de pesos por hectárea. Los recursos provienen del Presupuesto Nacional y en algunas ocasiones de ayuda internacional”.