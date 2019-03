Tres razones que el Gobierno atribuye al aumento de desempleo en Colombia

En Caracol Radio la ministra de Trabajo Alicia Arango explicó las 3 razones a las que el gobierno atribuye el incremento del desempleo a 2 dígitos, que se ubicó en el 12,8 % para enero, de acuerdo con el reporte del DANE.

Aseguró que el primero, "es que en Colombia la productividad no ha tenido los resultados que debe tener, cuando país tiene productividad negativa o por encima de la raya, es una productividad que no funciona, no genera empleo, no genera competitividad, no genera compra equipo, es decir, no abre las puertas para que haya un mejor empleo y más empleo".

Por otro lado, asegura que el país registra una "recesión económica", que está ocasionando que los generadores de empleo estén desvinculando a algunos de sus trabajadores "desafortunadamente", lo que lleva a ser un factor determinante en el índice de empleo en Colombia.

Finalmente, la ministra de Trabajo considera que "la normatividad tan rígida, tan estricta que tiene Colombia para contratar personas", representa otro "palo en la rueda" a la hora de generar empleo en el país.

"Mientras que en Colombia no flexibilicemos las formas de contratación, para respetar al trabajador, para respetarle todo sus derechos y no sigamos trabajando solamente por aquellos que hoy son tan afortunados que tienen su pensión, este país no va mejorar las cifras de empleo", puntualizó la ministra Arango.

