Radican reforma para evitar comparendos por compra de empanadas

En medio de toda la polémica que se ha generado en el país por este tema, el representante a la Cámara del Partido Liberal Fabio Arroyave radicó un proyecto de ley que busca corregir el Código de Policía, exactamente el artículo 140 que es el que generó el debate, al parecer, por un error de interpretación.

Por esa razón el legislador señaló que no debe haber lugar a dudas en las leyes de nuestro país y que por eso se adicionará un parágrafo que dice que “el adquirir, recibir o comprar productos o servicios e el espacio público no se considerará conducta contraria al cuidado e integridad del espacio público, por lo tanto quien adquiera, reciba o compre productos o servicios en el espacio público no incurrirá en la conducta descrita en el numeral 6”.

Arroyave agregó que además la iniciativa buscará acabar con los abusos por parte de la Policía en contra de quienes buscan un sustento en las calles vendiendo productos.

“Busca acabar con los abusos que se están presentando en contra de los ciudadanos y vendedores informales. No más multas por comprar empanadas o productos en el espacio público, no más operativos injustos en contra de quienes están trabajando legalmente y por último debe haber acompañamiento de la Defensoría y de la Procuraduría cuando haya dichos operativos”.

La iniciativa se radicó en la Secretaria General de la Cámara y empezará su discusión después del 16 de marzo.