Duque asegura que muertes de los 22 Policías no quedarán en la impunidad

Durante una ceremonia en la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, en el mismo lugar donde hace un mes explotó la bomba que silenció las voces de 22 uniformados, el presidente Iván Duque aseguró que este acto terrorista no quedará en la impunidad y los responsables serán llevados ante la justicia.

En medio de un acto litúrgico afirmó que “daremos absolutamente todo para que se haga justicia. La justicia no es odio ni es venganza, la justicia es lo que esperamos como mínimo los colombianos para que haya verdadera reparación moral, para que haya un sentimiento claro de verdad”.

Le envió un mensaje a la guerrilla del Eln para que cese su actividad criminal y deponga las armas.

“No más excusas en Colombia para dejar las armas por parte de la criminalidad, no más excusas para no liberar a los secuestrados, no más excusas para seguir librando ecocidios que aniquilan nuestra naturaleza. Estos héroes son el símbolo del ya basta y de la determinación que vamos a tener todos los días para derrotar a los que han querido con la violencia manchar el sentimiento de unidad patriótica”, manifestó el jefe de Estado.

Le dijo además al Eln que se equivocan si quieren presionar concesiones a través de la violencia y reiteró que no hay ideología, “que justifique un asesinato, un secuestro, una extorsión ni un ecocidio”.

Aseguró que es un llamado de todos los colombianos, que se unieron en una sola voz para rechazar el terrorismo y demostrar además la firmeza de las instituciones.