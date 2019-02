Las razones por las que no juega Ospina con el Napoli

En conversaciones con Blu Radio, David Ospina habló sobre su presente en el fútbol italiano y explicó los motivos por los que no está jugando con el Napoli.

Según el golero colombiano, el contrato con el equipo napolitano tiene una cláusula en la que se indica que el club debe hacer efectiva la opción de compra del jugador en caso de que cumpla cierto número de partidos y minutos en la nómina titular. Carlo Ancelotti aún no tiene claro si quiere o no a Ospina en el club y por tal motivo no está siendo tenido en cuenta.

El portero de 30 años es propiedad del Arsenal inglés y actualmente acumula 17 partidos con el Napoli.

