Hospitales del Chocó al borde de la quiebra por lo que le adeudan las EPS

Esta deuda que oscila entre los 30 mil y 40 mil millones de pesos, recae sobre entidades como Medimás, Comparta, Nueva EPS, Coomeva y Barrios Unidos. EPS que en estos momentos operan en el departamento del Chocó y con quienes se sostienen reuniones en una mesa conciliatoria de flujos de recursos, en la que participan tanto autoridades del departamento, como la Superintendencia de Salud.

“Sin embargo las propuestas hechas durante la reunión, no las recibimos de buena manera en el territorio, principalmente porque no son soluciones estructurales a las carteras que se tienen y que obviamente no garantizan un flujo de recursos adecuados, pues la situación de los hospitales es crítica y aquí se están planteando soluciones con efectos mínimos”, enfatizó Carlos Tirso Murillo, Secretario de Salud del departamento.

La situación de los hospitales en esa zona del país es crítica, a tal punto que hospitales como el del municipio de Condoto se cae a pedazos y el de San Francisco de Asís, el de mayor complejidad y más importante del departamento carece hasta de insumos básicos.

En el departamento del Chocó operan ocho EPS de las cuales el Secretario de Salud, Carlos Tirso Murillo se atreve a confirmar, sólo dos funciona medianamente.