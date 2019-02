Gobierno se compromete a revisar reclamos del conservatismo

Esta primera reunión del gobierno con los partidos políticos no tuvo el mejor ambiente ni se desarrolló como se esperaba por parte de la bancada conservadora, que poco a poco fue abandonando la Casa de Nariño.

Los congresistas con caras largas señalaron que políticamente no había nada que anunciar y reiteraron sus reclamos por lo que consideran una falta de compromiso del Gobierno con la agenda legislativa del conservatismo.

“No puede ser que solo nos busquen para votar los proyectos del gobierno sino que reclamamos que recojan nuestras iniciativas y sean apoyadas e impulsadas, seguimos como partido de Gobierno pero esta relación debe ser en doble vía”, señaló el senador David Barguil.

“Solo les digo esto, más de 100 proyectos del partido, ninguno priorizado o impulsado por el gobierno, no son discutidas, no son tenidas en cuenta y eso es lo que queremos que mejore, vamos a ver que resulta… Hacen reuniones que consideramos importantes, que hacen parte de nuestra agenda y no nos invitan, eso lo tienen que revisar los ministros también”, indicó el senador Efraín Cepeda.

Lea también: ¿Eln renunciaría al secuestro y al terrorismo?

Minutos después, se convocó para una declaración y allí el presidente Duque, acompañado de 17 de los 35 congresistas conservadores agradeció el apoyo a su política exterior frente a Venezuela, la lucha contra la criminalidad y el plan nacional de desarrollo, manifestando que revisarán los proyectos del partido para incluirlos en las prioridades del gobierno.

El presidente del conservatismo Hernán Andrade reiteró que continuarán en la bancada de gobierno y anunció que habrá una mesa técnica liderada por la ministra del interior para analizar los más de cien proyectos y que estos hagan parte de las prioridades para la próxima legislatura.

Lea tambien: Las peticiones que los conservadores le harán a Iván Duque