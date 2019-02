Gareca: "Bolivia, Venezuela y Colombia no tienen la misma historia de Perú"

Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, hizo un comparativo entre los combinados nacionales de Bolivia, Venezuela y Colombia con el de Perú, asegurando que dichos países no tienen la misma historia que 'los incas'.

Refiriéndose a la evolución del fútbol y los jugadores peruanos, Gareca comentó:

"Perú siempre ha sacado, en los últimos años no ha ofrecido nada, pero tiene tantos grandes 'cracks'. Siempre Perú, históricamente, es la ventaja que tiene Perú... Vos no ves, con todo el respeto que me merecen Bolivia, Venezuela, Colombia, no tienen la misma historia que tiene Perú".

"CON TODO RESPETO... BOLIVIA, VENEZUELA Y COLOMBIA NO TIENEN LA MISMA HISTORIA QUE TIENE PERÚ"#FOXSportsPerú - Ricardo Gareca habló de la cantidad de cracks que tuvo la Blanquirroja.



Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/tMuNSTNZD9 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 5 de febrero de 2019

Alexis Mendoza renunció al Sporting Cristal

Gareca, que jugó en el fútbol colombiano durante 1985 y 1989 para el América de Cali, explicó que para superar a Perú estos equipos tuvieron que trabajar, y puso como ejemplo a Colombia, destacando la alta cantidad de futbolistas del país, hoy en el fútbol argentino.